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13:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бигельды Габдуллин освобожден в зале суда

Бигельды Габдуллин не будет сидеть в тюрьме за вымогательство. Суд приговорил его к ограничению свободы и отпустил из-под стражи в зале суда.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 янв — Sputnik. Суд приговорил Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Судебное разбирательство проходило в частично закрытом режиме. Суд запретил журналистам пользоваться во время процесса аудио-, фото- и видеофиксацией.

«Признать виновным по статье 194 часть 4 пункт 2 и назначить наказания в виде пяти лет ограничения свободы. Установить пробационный контроль. Меру пресечения изменить на подписку о невыезде. Освободить в зале суда немедленно», — зачитал приговор судья Идрисов.

Ограничение свободы предполагает для осужденного следующие обязательные ограничения:

не менять постоянного места жительства, работы или учебы без уведомления специализированного органа; не посещать определенные места; не выезжать в другие местности без разрешения специализированного органа.

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Медиа-скандал разразился в ноябре 2016 года, когда главный редактор Central Asia Monitor и Radiotochka.kz был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. По версии следствия, журналист использовал служебное положение и вымогал финансовые средства у государственных лиц. Габдуллин, по их мнению, был манипулятором, который намеренно публиковал нелестные материалы о чиновниках, дабы обеспечить своим СМИ государственный заказ.

Четвертого января дело было передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астана. Бигельды Габдуллину было предъявлено обвинение по статье 194 частью 4 пунктом 2 УК РК (Вымогательство). Спустя неделю адвокат журналиста Аманжол Мухамедьяров сообщил, что обвиняемый возместил ущерб в размере 20 миллионов 625 тысяч тенге и полностью раскаялся в содеянном.

В деле Габдуллина фигурировали имена высоких чиновников Казахстана, выступавших в качестве потерпевшей стороны. Из материалов уголовного дела, Габдуллин для получения государственного информационного заказа вымогал деньги у акима Жамбылской области Карим Кокрекбаев, заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев, аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов, министр энергетики Казахстана Каната Бозумбаев.

В ходе субедного разбирательства известный казахстанский журналист неоднократно сообщал суду, что полностью раскаялся в содеянном и выплатил материальный ущерб потерпевшим сторонам, которые в свою очередь просили суд о прекращение уголовного преследования в отношение Бигельды Габдуллина.

При этом суд по представлению органа, осуществляющего надзор за поведением осужденного, может отменить полностью или частично ранее установленные осужденному ограничения (часть 4 статьи 45 УК).

В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы на тот же срок.

При этом время отбытия ограничения свободы зачитывается в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

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