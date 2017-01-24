Новейший спутник NASA прислал первые HD-снимки
GOES-16 (GOES-R) отправил первые данные о поверхности и атмосфере Земли, а также первые снимки планеты в высоком разрешении.
GOES-16 (GOES-R) отправил первые данные о поверхности и атмосфере Земли, а также первые снимки планеты в высоком разрешении.
Спутники Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) передают на Землю информацию о состоянии окружающей среды. Они изучают атмосферу и поверхность планеты для составления прогноза погоды и метеорологических исследований. На орбите Земли находится пять зондов серии GOES, включая новый GOES-16.
Лучше во всем
GOES-16 стал спутником четвертого поколения. Его разрабатывала Национальная служба погоды (NOAA) совместно с НАСА. У нового зонда по сравнению с предыдущими поколениями в четыре раза выше разрешение и в пять раз больше охват изображения. Это позволяет охватывать все зоны полушария целиком.
К тому же, новый спутник производит съемку быстрее предыдущих примерно в пять раз. В нормальном режиме GOES-16 способен делать снимки целого полушария каждые 15 минут, в ускоренном режиме — два снимка в минуту. Зонд может наблюдать за грозами в режиме реального времени, он более точно прогнозирует грозы, торнадо и ураганы. Улучшили аппаратную часть, отвечающую за изучение активности Солнца.
Успешное тестирование
Запуск зонда в космос состоялся в 19 ноября 2016 года. Два месяца ученые проверяли его работоспособность. И только на прошлой неделе GOES-16 передал первые метеоданные и снимки Земли. Система работает стабильно и без проблем.
Сейчас GOES-16 занимается изучением Западного полушария. Но в мае 2017 года НАСА решит, какое из полушарий Земли будет изучать спутник на постоянной основе. На новую орбиту его переведут в ноябре.