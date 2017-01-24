Грустная Мелания Трамп потрясла соцсети
В Twitter набирают популярность сообщения и фотографии с хэштегами #SadMelania и #FreeMelania. Пользователи соцсети активно обсуждают грустный вид супруги Дональда Трампа Мелании, пишет Mashable.
В Twitter набирают популярность сообщения и фотографии с хэштегами #SadMelania и #FreeMelania. Пользователи соцсети активно обсуждают грустный вид супруги Дональда Трампа Мелании, пишет Mashable.
«Мне очень грустно
По мнению пользователей, Мелания отнюдь не рада происходящему вокруг нее.
Некоторые фантазируют на тему того, что супруга президента США может нуждаться в помощи.
Впрочем, в соцсетях достаточно много снимков, на которых Дональд и Мелания выглядят счастливыми.