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15:58 (мск), источник: Российская газета

Грустная Мелания Трамп потрясла соцсети

В Twitter набирают популярность сообщения и фотографии с хэштегами #SadMelania и #FreeMelania. Пользователи соцсети активно обсуждают грустный вид супруги Дональда Трампа Мелании, пишет Mashable.

«Мне очень грустно из-за этого, я чувствую себя плохо. Он не ценит ее, и она не выглядит счастливой», — написал один из участников обсуждения.

По мнению пользователей, Мелания отнюдь не рада происходящему вокруг нее.

Некоторые фантазируют на тему того, что супруга президента США может нуждаться в помощи.

Некоторые посчитали что, Трамп просто «забыл» про жену для приветствия Обамы.

Впрочем, в соцсетях достаточно много снимков, на которых Дональд и Мелания выглядят счастливыми.

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