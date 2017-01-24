Гостиничный номер без стен в Альпах оказался сверхпопулярен у туристов

Двуспальная кровать с прикроватными тумбочками и настольными лампами стоит на одной из альпийских гор на лоне природы.

«Звезда здесь не отель, а каждый из его постояльцев, — говорит соучредитель отеля Даниэль Шарбонье. — Мы избавились от всех стен, и все, что осталось, — это вы и ваш опыт».

Null Stern был открыт в июле 2016 года и уже забронирован до конца 2017 года, говорит Шарбонье.

Номер расположен на высоте почти 2000 м. Цена за ночь — около $210. У номера нет ни стен, ни крыши. Ванная комната расположена в пяти минутах ходьбы. Из номера открывается панорамный вид, который не может себе позволить ни один другой отель. «Фактически, гостиницей стала сама Швейцария», — говорит Шарбонье.

Номер обслуживается личным дворецким. Он живет в домике неподалеку. Там у него гардеробная и кухня, где он готовит постояльцам завтрак.

В случае плохой погоды клиенты отеля могут сменить условия проживания.