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14:24 (мск), источник: VN.RU

Быка и овец забрали у индивидуального предпринимателя за долги

Коров и овец арестовали у фермера судебные приставы в Кочковском районе Новосибирской области. Мужчина взял кредит 250 тыс. рублей на развитие хозяйства, но отдавать долги не торопился.

Фермер лишился быка и овец из-за своего безответственного отношения к кредитному долгу. Чтобы взыскать с мужчины 250 тыс. рублей, взятых у банка, приставы Кочковского района наведались к нему домой.

Жилье мужчины оказалось не слишком богатым, и из имущества арестовать было нечего. Ограничение на выезд за пределы РФ тоже не произвело ожидаемого эффекта. Однако вопрос должностного лица, кому принадлежат коровы и овцы во дворе, стер с лица фермера обходительную улыбку.

— Скот немедленно был арестован должностным лицом, разъяснившим фермеру, что в случае неуплаты задолженности домашние животные, которые составляли основу его предпринимательской деятельности, могут быть изъяты и проданы с молотка, — рассказали в пресс-службе УФССП по НСО.

Оказалось, что фермер был очень привязан к своему хозяйству, составлявшему основу его благосостояния. Ради бычков и овечек, с заботой им взращенных, он пообещал в скором времени вернуть долг.

Действия профессиональных вымогателей денег с 2017 года будет контролировать служба судебных приставов. Хотя поджоги, избиения должников, угрозы от коллекторов с 2017 года должны уйти в прошлое, но похоронный марш в телефонной трубке может остаться. Поправки к закону об осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности серьезно ограничили деятельность коллекторов, однако лазейки для недобросовестных взыскателей долгов остались.

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