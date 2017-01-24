Быка и овец забрали у индивидуального предпринимателя за долги
Коров и овец арестовали у фермера судебные приставы в Кочковском районе Новосибирской области. Мужчина взял кредит 250 тыс. рублей на развитие хозяйства, но отдавать долги не торопился.
Коров и овец арестовали у фермера судебные приставы в Кочковском районе Новосибирской области. Мужчина взял кредит 250 тыс. рублей на развитие хозяйства, но отдавать долги не торопился.
Фермер лишился быка и овец
Жилье мужчины оказалось не слишком богатым, и из имущества арестовать было нечего. Ограничение на выезд за пределы РФ тоже не произвело ожидаемого эффекта. Однако вопрос должностного лица, кому принадлежат коровы и овцы во дворе, стер с лица фермера обходительную улыбку.
— Скот немедленно был арестован должностным лицом, разъяснившим фермеру, что в случае неуплаты задолженности домашние животные, которые составляли основу его предпринимательской деятельности, могут быть изъяты и проданы с молотка, — рассказали в
Оказалось, что фермер был очень привязан к своему хозяйству, составлявшему основу его благосостояния. Ради бычков и овечек, с заботой им взращенных, он пообещал в скором времени вернуть долг.
Действия профессиональных вымогателей денег с 2017 года будет контролировать служба судебных приставов. Хотя поджоги, избиения должников, угрозы от коллекторов с 2017 года должны уйти в прошлое, но похоронный марш в телефонной трубке может остаться. Поправки к закону об осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности серьезно ограничили деятельность коллекторов, однако лазейки для недобросовестных взыскателей долгов остались.