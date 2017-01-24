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14:22 (мск), источник: РИА Крым

Заболеваемость ОРВИ в Крыму снижается, в школах и детсадах карантина нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). На территории Республики Крым отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, меньше болеть стали в основном дети в возрасте до двух лет (на 10,2%) и взрослые (на 30,7%).

«В целом по населению Республики заболеваемость ниже эпидемического порога на 2%. Снижение уровня заболеваемости отмечается и по Севастополю, показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 33,9%. Все образовательные учреждения полуострова работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

По состоянию на 23 января при лабораторном мониторинге ОРВИ заболеваемость на полуострове обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Преимущественно циркулирует вирус гриппа А (H3N2). По Крыму лабораторно подтверждено 320 случаев гриппа.

Как сообщал РИА Новости (Крым), на прошлой неделе министр здравоохранения Александр Голенко отметил стабилизацию эпидситуации в Республике после «декабрьской волны» ОРВИ. Вместе с тем по состоянию на 18 января Роспотребнадзор сообщал о росте уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по всем возрастным группам населения, в том числе среди детей. В Севастополе 17 января эпидпорог был превышен на 35,7%.

Волна ОРВИ и гриппа накрыла крымский полуостров в декабре прошлого года. Тогда эпидпорог в Республике был превышен почти на 70%. Из-за роста заболеваемости некоторые образовательные учреждения закрылись на карантин.

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