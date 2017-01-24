Украинцы чемоданами везут в Крым мясо и колбасу

За минувшую неделю государственные инспекторы пресекли 92 попытки ввоза в Крым с Украины продукции животного происхождения.

«Запрещенные к ввозу товары общим весом 256,15 кг были выявлены в автомобильных пунктах пропуска “Армянск”, “Джанкой” и “Перекоп” в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства», — рассказали в надзорном органе.

В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено 68,6 кг сала, 59 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 75,7 кг мяса птицы, 7,2 кг свинины, 17,4 кг готовой молочной продукции, 7,1 кг рыбной продукции и морепродуктов, 17,7 кг говядины, 3,5 кг баранины, 146 яиц. Кроме того, в Крым нелегально пытались ввезти семь собак и одного кота без сопроводительных документов, удостоверяющих отсутствие у животных опасных заболеваний.

Как подчеркнули в Россельхознадзоре, потенциально опасные товары и животные были возвращены на территорию Украины. Всего с начала года специалисты Россельхознадзора выявили и вернули на Украину 390 партий запрещенных к ввозу товаров. Это более тонны продуктов животного происхождения.