Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
14События недели в фотографиях
10«Бегущий огонь»
8«Женский марш» против Трампа
14:15 (мск), источник: РИА Крым

Украинцы чемоданами везут в Крым мясо и колбасу

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости (Крым). Чемоданы граждан, следующих в Крым с украинской стороны, набиты мясом, колбасой и другими продуктами сомнительного качества, сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

За минувшую неделю государственные инспекторы пресекли 92 попытки ввоза в Крым с Украины продукции животного происхождения.

«Запрещенные к ввозу товары общим весом 256,15 кг были выявлены в автомобильных пунктах пропуска “Армянск”, “Джанкой” и “Перекоп” в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с территории сопредельного государства», — рассказали в надзорном органе.

В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено 68,6 кг сала, 59 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 75,7 кг мяса птицы, 7,2 кг свинины, 17,4 кг готовой молочной продукции, 7,1 кг рыбной продукции и морепродуктов, 17,7 кг говядины, 3,5 кг баранины, 146 яиц. Кроме того, в Крым нелегально пытались ввезти семь собак и одного кота без сопроводительных документов, удостоверяющих отсутствие у животных опасных заболеваний.

Как подчеркнули в Россельхознадзоре, потенциально опасные товары и животные были возвращены на территорию Украины. Всего с начала года специалисты Россельхознадзора выявили и вернули на Украину 390 партий запрещенных к ввозу товаров. Это более тонны продуктов животного происхождения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Астролог рассказал, чего ждать от наступающего года петуха
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
WSJ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал вину
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
9 секретов, как сделать тесную квартиру комфортной
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь