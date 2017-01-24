На юге Волгограда на два дня отключат воду

Жители Красноармейского района Волгограда останутся без воды с 07:00 25 января до 21:00 26 января.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, ограничение водоснабжения необходимо для обновления участка водовода в границах от улицы Навлинской, 51 до переулка Шлюзовой, 8.

Так, без воды останутся волгоградцы, проживающие в домах:

№ 22−30 и № 35−38 на улице Городовикова;№ 51, 53, 55; на улице Навлинской;№ 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16 на переулке Шлюзовой;№ 34 на улице Городовикова (гостиница «7 Королей»).

Кроме того, как отмечают в мэрии, на время проведения ремонтных работ для местных жителей будет организован подвоз воды.