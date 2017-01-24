На юге Волгограда на два дня отключат воду
Ограничение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ.
Ограничение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ.
Жители Красноармейского района Волгограда останутся без воды с 07:00 25 января до 21:00 26 января.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Так, без воды останутся волгоградцы, проживающие в домах:
№ 22−30 и № 35−38 на улице Городовикова;№ 51, 53, 55; на улице Навлинской;№ 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16 на переулке Шлюзовой;№ 34 на улице Городовикова (гостиница «7 Королей»).
Кроме того, как отмечают в мэрии, на время проведения ремонтных работ для местных жителей будет организован подвоз воды.