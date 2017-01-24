Моноспектакль по пьесе Ибсена «Пер Гюнт» будет показан в нижегородском центре культуры «Рекорд» 29 января

Нижегородский русский народный оркестр и его дирижер Борис Схиртладзе посвящают полуторавековому юбилею создания норвежским драматургом Генрихом Ибсеном поэтической пьесы «Пер Гюнт». Моноспектакль по этому произведению с музыкой Грига сыграет 29 января актер театра Комедiя Евгений Пыхтин, а вокальные номера исполнит солистка Камерного музыкального театра Юлия Пыхтина.

Герой драмы, крестьянин, Пер Гюнт, покидает родную деревню и отправляется в дальние странствия. Он переживает удивительные приключения, многие из которых Ибсен связал с эпизодами из старинных норвежских легенд и преданий.

Соотечественник писателя, композитор Эдвард Григ, вдохновленный образами драмы, воспел в музыке суровую и прекрасную природу Норвегии, фантастику и старинный быт, простые и искренние человеческие чувства. Красота музыки, две сюиты, песни Сольвейг обессмертили произведение Грига. Не случайно Горький так отозвался об этом сочинении: «Слушая Грига, видишь чудесные картины северной природы: туманное утро, солнечные лужайки, фьорды и скалы, мирное пастбище, тихий ручеек».

Начало спектакля в 15:00.