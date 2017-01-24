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14:37 (мск), источник: Моя Планета

Психологи нашли для семейных пар приятный способ жить долго и счастливо

Счастливый брак, долгая и здоровая жизнь, крепкий сон, отличный секс. Как всего этого достичь? Рецепт прост и приятен, выяснили американские исследователи. Для этого пары просто должны рассказывать друг другу хорошие новости перед сном.

Источник: AP 2016

Команда психологов из Университета Гонзаги провела долгосрочное исследование семей военнослужащих из Орегона — эта группа лиц, как известно, особенно подвержена психологическим проблемам в семейной жизни.

Как выяснилось, обмен даже самыми незначительными, но позитивными новостями перед сном помогал подверженным стрессу людям снизить уровень тревоги, крепче спать, вести нормальную половую жизнь и сохранять гармонию в семье, передает The Daily Mail.
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В английском есть даже специальный термин для разговоров перед сном — pillow talk, «беседа на подушках».

Так вот, лежа в кровати, перед тем, как погасить свет, следует рассказывать своей второй половинке обо всем хорошем, что с вами случилось — будь то успехи на работе, в тренажерном зале или просто если вы с кем-то мило поболтали.

В результате этих несложных действий пары могут значительно снизить риск развития возрастных заболеваний, которые подпитываются беспокойством и бессонницей.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Если жене радостно рассказать о хорошем , что наконец уломал соседку , то ...жить долго может не получиться .
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