Психологи нашли для семейных пар приятный способ жить долго и счастливо

Команда психологов из Университета Гонзаги провела долгосрочное исследование семей военнослужащих из Орегона — эта группа лиц, как известно, особенно подвержена психологическим проблемам в семейной жизни.

Как выяснилось, обмен даже самыми незначительными, но позитивными новостями перед сном помогал подверженным стрессу людям снизить уровень тревоги, крепче спать, вести нормальную половую жизнь и сохранять гармонию в семье, передает The Daily Mail.

В английском есть даже специальный термин для разговоров перед сном — pillow talk, «беседа на подушках».

Так вот, лежа в кровати, перед тем, как погасить свет, следует рассказывать своей второй половинке обо всем хорошем, что с вами случилось — будь то успехи на работе, в тренажерном зале или просто если вы с кем-то мило поболтали.

В результате этих несложных действий пары могут значительно снизить риск развития возрастных заболеваний, которые подпитываются беспокойством и бессонницей.