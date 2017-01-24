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15:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рынок, работающий с нарушениями в Ново-Ленино в Иркутске, перенесут на новое место

Местные предприниматели вышли на пикет сегодня, 24 января.

Торговая площадь «Прогресс» в Иркутске будет перенесена в район торговых рядов по улице Баумана. Основанием являются многократные нарушения действующего законодательства, в том числе земельного. В свою очередь, местные предприниматели, которые осуществляют деятельность на территории рынка, негодуют из-за того, что торговые места необходимо переносить именно зимой и в связи с этим провели пикет сегодня, 24 января. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города, при осуществлении торговой деятельности на территории действующей площадки неоднократно выявлялись нарушения правил розничной продажи товаров, а также пожарной безопасности и миграционного законодательства.

«Администрацией Иркутска проводится работа по освобождению вышеуказанного самовольно захваченного земельного участка в установленном законодательством порядке. Приказом КУМИ в срок с 25 января по 10 февраля текущего года будет осуществлен перенос незаконно размещаемых нестационарных торговых объектов с земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на новую площадку», — отметила исполняющая обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Екатерина Козулина.

Например, в октябре 2015 года на этом месте был совершен взрыв, в результате которого совершено убийство. В декабре 2016 года, по информации правоохранительных органов, на территории данной торговой площади был выявлен факт реализации концентрата для ванн «Боярышник».

Стоит отметить, что работу новой ярмарки организуют на 41 торговое место, куда перенесут объекты социальной направленности, размещаемые ранее на освобождаемом земельном участке.

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