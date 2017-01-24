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14:28 (мск), источник: dostup1.ru

ЮУрГУ пообещал не поднимать стоимость обучения на 2017−2018 год

Ведущий вуз Урала уже готовится к летней вступительной кампании, анонсируя традиционные пятничные встречи и дни открытых дверей.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ, Челябинск) не планирует поднимать стоимость обучения на 2017−2018 год — об этом во вторник, 24 января, заявил проректор по учебной работе вуза Андрей Шмидт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пока старшеклассники усиленно готовятся к предстоящим ЕГЭ и выбирают потенциальный вуз, ЮУрГУ традиционно анонсирует пятничные встречи и дни открытых дверей, в рамках которых будущие абитуриенты могут не только пообщаться с преподавателями, студентами, рассмотреть лаборатории и техническую базу университета, но и встретиться с работодателями.

«Это и есть главный фланг нашей приемной кампании — взаимодействие с работодателями. Мы подписали договор с Союзом машиностроителей России, ведущие предприятия которого работают с нашими выпускниками, организовывают реальную и интересную практику для них, а в рамках наших пятничных встреч общаются со школьниками и их родителями», — рассказывает Андрей Шмидт.

Он отметил, что сегодня вуз предлагает более 200 направлений профессиональной подготовки. А в 2015 году университет стал участником федерального Проекта 5−100, направленного на повышение конкурентоспособности научно-образовательных центров России. Будущим студентам это дает сразу несколько возможностей, в частности, особенные учебные планы, интернациональную среду (сегодня в ЮУрГУ обучается, в том числе почти 2 тыс. студентов более чем из 30 стран мира. — Прим. АН «Доступ»).

«Челябинские студенты общаются с иностранными “коллегами”, тем самым дополнительно на практике развивают свои коммуникативные навыки на иностранных языках. А ведь сегодня такое понятие, как успех в жизни, обязательно включает в себе знание иностранного языка», — считает проректор.

Андрей Шмидт подчеркнул, что вуз не намерен поднимать стоимость обучения на 2017/2018 учебный год. Возможно, небольшие отклонения в суммах произойдут в рамках инфляции, но не более 5−8%. Впрочем, на бюджет в следующем году могут поступить не менее 3,7 тыс. человек.

Проректор также рассказал об еще одной «фишке» вуза — Центре элитной подготовки. «Он был создан для того, чтобы самые сильные дети не уезжали в столичные вузы, а оставались здесь. Это стратегическая задача для экономики Челябинской области, которую ЮУрГУ помогает решать. Речь идет о медалистах, олимпиадниках, тех школьниках, которые успели выделиться на общем фоне», — рассказывает Шмидт.

В Центре элитной подготовки будут преподавать лучшие профессора, зарубежные специалисты. Их студенты пройдут усиленную программу обучения, по завершении которой они получат особые дипломы — в документе будет отражено, что они закончили элитную группу в вузе Проекта 5−100, а значит, гарантированно смогут работать в странах Евросоюза. Впрочем, за каждого из них наверняка будут бороться южноуральские работодатели, предлагая высокие зарплаты и карьерный рост, уверен Шмидт.

Между тем, ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев отметил, что сейчас в вузе активно развивается правовой блок. Становятся популярными «новые» специальности университета — «судебная экспертиза», «правоохранительная деятельность», «правовое обеспечение национальной безопасности».

Напомним, в среду, 25 января, в ЮУрГУ будут отмечать День студента. Праздник пройдет в стиле XVIII века. В программе — выступления камерного оркестра ЮУрГУ, студии театра «Манекен», ансамбля бального танца и других творческих коллективов университета.

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