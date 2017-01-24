На Омск идут морозы

По сообщению Обь-Иртышского гидрометцентра, в регион идет похолодание. Завтра, 25 января, будет относительно тепло: −7…−12 градусов днем и −15…−20 градусов ночью, ожидается снег и метель. А затем, 26 января, столбик термометра опустится до −16…−21 градусов, местами до -28. Температура ночью составит в среднем −19…−24 градусов, при прояснении −30…−35.

В пятницу, 27 января, тенденция сохранится: до -20 градусов днем и до -37 градусов ночью при прояснении. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 14 м/с. Также до конца недели прогнозируется выпадение снега.