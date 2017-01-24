На Омск идут морозы
В среднем днем сильных заморозков не ожидается, но с заходом солнца при прояснении температура может опуститься до -37 градусов.
В среднем днем сильных заморозков не ожидается, но с заходом солнца при прояснении температура может опуститься до -37 градусов.
По сообщению
В пятницу, 27 января, тенденция сохранится: до -20 градусов днем и до -37 градусов ночью при прояснении. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 14 м/с. Также до конца недели прогнозируется выпадение снега.