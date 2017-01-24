В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение

Также будет дуть сильный ветер, с порывами до 18 м/с. На трассах Башкирии будет плохая видимость, поэтому МЧС просит водителей по возможности и без надобности не выезжать из города, особенно если машина не подготовлена к движению по гололеду.

Как себя правильно вести в это время:

— не превышать скоростной режим.

— не садиться за руль новичкам.

— быть осторожными при движении пешком.

— носить нескользящую обувь.

— по возможности не выходить из зданий.

— не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками, под деревьями.

— При скачках напряжения электросети в квартире обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы не произошел пожар, — добавили в пресс-службе МЧС по РБ.

Днем, 25 января, по данным Башгидромета температура воздуха в республике будет держаться на отметке -12−17 градусов.