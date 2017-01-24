С нового года в Калининградской области выявлено 19 случаев ВИЧ-инфекции

В Калининградской области с 16 по 22 января зарегистрированы:

— 118 случаев заболевания ветряной оспой, в том числе 95 — среди детей, посещающих детские организованные коллективы.

— 3 случая заболевания скарлатиной у школьника и ребенка, посещающего детский сад в Калининграде.

За медицинской помощью с признаками заболевания кишечными инфекциями обратились 179 человек, прокомментировали собкору сетевой газеты «Янтарный Край — Online Калининград» в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области. В этиологии кишечных заболеваний преобладает норо- и ротавирусная инфекции. Также при лабораторном обследовании заболевших с проявлением кишечной инфекции у 7 подтверждён диагноз сальмонеллеза.