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14:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Поставщик тепла сутки морозил 4 000 екатеринбуржцев

Затянув ремонт сетей.

Из-за ремонта тепломагистрали свыше 4 000 жителей екатеринбургского ВИЗа сутки просидели без отопления и горячей воды.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управляющей компании «Верх-Исетская», поставщик теплоресурсов «ЭнергосбыТ Плюс» начал внеплановый ремонт на сетях в 9 утра 23 января. Тепло и ГВС в 25 многоквартирных домов на Шейнкмана, Ленина, Антона Валека, Жукова и Московской стали подаваться по затухающей схеме, то есть температура теплоносителя постепенно снижалась. Стоит подчеркнуть, что эта схема (когда работает только обратный трубопровод) неоднократно признавалась коммунальщиками города устаревшей, а ее использование — неоправданным, ведь прохладно в квартирах становится уже через 2−3 часа.

Согласно уведомлению поставщика, работы должны были финишировать 23 января в 21.00. Однако после нескольких продлений они завершились лишь около 7 часов 24 января. Хорошо, если жители успели заметить возвращение тепла и горячей воды. В тот же день поставщик объявил, что с 14.00 снова отключает подающий трубопровод — до 7 утра 25 января.

«Своими действиями ОАО “ЭнергосбыТ Плюс” нарушает требования законодательства в части предоставления бесперебойного круглосуточного отопления в течение отопительного периода: даже при минимальном снижении температуры в помещении перерыв отопления не должен превышать 16 часов единовременно», — подчеркивает заместитель генерального директора по учету ресурсов УК «Верх-Исетская» Наталья Сарычева.

Специалисты компании пояснили, что восстановление системы теплоснабжения и ГВС в многоквартирниках после подобных отключений — технически сложный процесс. Управляющим организациям необходимо перезапустить систему, произвести дополнительный прогрев, проконтролировать остывающие батареи, чтобы дома не «разморозились».

УК «Верх-Исетская» подготовила обращение в прокуратуру и правительство Свердловской области с просьбой провести проверку в отношении монополиста — поставщика ресурсов.

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