СКР Калининграда начал проверку по факту отказа педиатра подняться к малышу

Инцидент произошёл в одном из жилых домов по ул. Согласия 2 января 2017 года.

По данным ведомства, медработник детской городской поликлиники № 6, прибывший по вызову к пятилетнему мальчику, отказался проследовать в квартиру, где находился больной, мотивировав отказ неисправностью лифта.

В итоге педиатр предложила вынести ребенка на первый этаж подъезда дома, где в неприспособленных условиях произвела осмотр и поставил предварительный диагноз — ОРВИ.

«Таким образом, по версии следствия, не имея соответствующих, предусмотренных нормативными документами условий для осмотра, медицинским работником ненадлежаще исполнены обязанности по должности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что выразилось в неполном проведении осмотра малолетнего больного и повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В свою очередь в пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что в отношении врача-педиатра начато служебное расследование.

«Конечно же, такой поступок не может быть ничем оправдан, и мы считаем такой поведение участкового педиатра просто недопустимым, — заявил замминистра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец, которая, кстати, некоторое время назад работала главврачом детской городской поликлиники № 6. — Позиция министерства — таких случаев не должно быть ни при каких обстоятельствах».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что 5-летний мальчик родом из Петербурга, в Калининград родители привезли ребёнка к бабушке и дедушке на новогодние каникулы.