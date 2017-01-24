Вячеслав Володин не оставил Петра Толстого вне контекста

Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступился за своего заместителя Петра Толстого. Тот, комментируя протесты против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, объявил, что протестуют в основном «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году». Чертой оседлости во времена Российской империи называли территории, где было разрешено проживать евреям. Господин Толстой на своей странице в Facebook объявил, что те, кто видит в его словах антисемитизм, не знают историю своей страны. Спикер Госдумы же уверен, что в прямой речи у его заместителя «этого нет». В «Единой России» также считают, что заявление соратника просто было выдернуто из контекста дискуссии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в прямой речи Петра Толстого «ничего нет». «Если бы человек вышел за рамки и сказал что-то о какой-то конкретной национальности, какие-то другие провел параллели, тут было бы все понятно. Но вот из этой прямой речи этого нет», — заявил он.

Господин Володин также уверен, что под чертой оседлости понимают вообще всех каторжан. А каторжане, по его словам, стали «занимать руководящие должности» во время революции.

«А если Толстой имел в виду вот это? Его кто-то спросил? — задался вопросом спикер Госдумы.— Если же звучат моментальные обвинения и каждый видит в том или ином высказывании свой потаенный смысл, это в итоге может закончиться тем, что завтра вас так возьмут и обвинят, при этом скажут: да нет, ты об этом говорил».

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При этом господин Володин считает недопустимыми любые выпады, способные обидеть ту или иную национальность. Он готов встретиться с представителями Федерации еврейских организаций России: «Если есть необходимость проведения встречи по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с руководством Федерации еврейских общин, дружеские отношения и с руководством, и с теми, кто представляет общину, считаю, что в этом проблемы как раз не будет». Сам Петр Толстой подчеркнул, что антисемитизм ему видится как раз в заголовках «Эха Москвы» и «Независимой газеты». «Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей — ничего такого я не имел в виду», — сказал он.

Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон.

Напомним, 24 января господин Толстой в рамках пресс-конференции прокомментировал протесты против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ). Единоросс заявил, что петиции остановить передачу не помогут. «Все те граждане, которые подписывают петиции, называются “артель напрасный труд”. К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством, — сказал господин Толстой.— Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви». Позже «Эхо Москвы» опубликовало аудиозапись с еще одним отрывком речи депутата с той же пресс-конференции:

Хочу от себя лично добавить, что, наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек.

Чертой оседлости в Российской империи называли территории, за границами которых было запрещено селиться евреям. Государственные информационные агентства ТАСС и «РИА Новости» эту цитату не привели. Протестующий против передачи собора депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский назвал высказывания вице-спикера Госдумы антисемитизмом. Господин Вишневский намерен обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить слова Петра Толстого на предмет разжигания межнациональной розни. С ним согласились и в Федерации еврейских общин России. Петр Толстой, в свою очередь, высказал на своей странице в Facebook удивление реакцией на «оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви». «Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах “признаки антисемитизма”. Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны», — написал депутат.