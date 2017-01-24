Вячеслав Володин не оставил Петра Толстого вне контекста
Спикер Госдумы считает, что в словах его заместителя не было антисемитизма.
Спикер Госдумы считает, что в словах его заместителя не было антисемитизма.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступился за своего заместителя Петра Толстого. Тот, комментируя протесты против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, объявил, что протестуют в основном «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в прямой речи Петра Толстого «ничего нет». «Если бы человек вышел за рамки и сказал
Господин Володин также уверен, что под чертой оседлости понимают вообще всех каторжан. А каторжане, по его словам, стали «занимать руководящие должности» во время революции.
«А если Толстой имел в виду вот это? Его
При этом господин Володин считает недопустимыми любые выпады, способные обидеть ту или иную национальность. Он готов встретиться с представителями Федерации еврейских организаций России: «Если есть необходимость проведения встречи по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с руководством Федерации еврейских общин, дружеские отношения и с руководством, и с теми, кто представляет общину, считаю, что в этом проблемы как раз не будет».
Сам Петр Толстой подчеркнул, что антисемитизм ему видится как раз в заголовках «Эха Москвы» и «Независимой газеты». «Люди с
Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон.
Напомним, 24 января господин Толстой в рамках
Позже «Эхо Москвы» опубликовало аудиозапись с еще одним отрывком речи депутата с той же пресс-конференции:
Хочу от себя лично добавить, что, наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек.
Чертой оседлости в Российской империи называли территории, за границами которых было запрещено селиться евреям. Государственные информационные агентства ТАСС и «РИА Новости» эту цитату не привели.
Протестующий против передачи собора депутат заксобрания
Петр Толстой, в свою очередь, высказал на своей странице в Facebook удивление реакцией на «оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви». «Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах “признаки антисемитизма”. Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны», — написал депутат.
В руководстве «Единой России» «Ъ» сказали, что согласны со спикером Госдумы, а слова Петра Толстого, сказанные во время разговора, были выдернуты из контекста. Решение о передаче Исаакиевского собора, который находится в пользовании музея, РПЦ было принято в январе (см. «Ъ» от 10 января). На момент написания материала под петицией против передачи подписались более 199 тыс. человек.
Екатерина Гробман, Максим Иванов
"не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек."
Если продолжают,то в чём парадокс-то, дебич?