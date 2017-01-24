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15:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Вячеслав Володин не оставил Петра Толстого вне контекста

Спикер Госдумы считает, что в словах его заместителя не было антисемитизма.

Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступился за своего заместителя Петра Толстого. Тот, комментируя протесты против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, объявил, что протестуют в основном «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году». Чертой оседлости во времена Российской империи называли территории, где было разрешено проживать евреям. Господин Толстой на своей странице в Facebook объявил, что те, кто видит в его словах антисемитизм, не знают историю своей страны. Спикер Госдумы же уверен, что в прямой речи у его заместителя «этого нет». В «Единой России» также считают, что заявление соратника просто было выдернуто из контекста дискуссии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в прямой речи Петра Толстого «ничего нет». «Если бы человек вышел за рамки и сказал что-то о какой-то конкретной национальности, какие-то другие провел параллели, тут было бы все понятно. Но вот из этой прямой речи этого нет», — заявил он.

Господин Володин также уверен, что под чертой оседлости понимают вообще всех каторжан. А каторжане, по его словам, стали «занимать руководящие должности» во время революции.

«А если Толстой имел в виду вот это? Его кто-то спросил? — задался вопросом спикер Госдумы.— Если же звучат моментальные обвинения и каждый видит в том или ином высказывании свой потаенный смысл, это в итоге может закончиться тем, что завтра вас так возьмут и обвинят, при этом скажут: да нет, ты об этом говорил».

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При этом господин Володин считает недопустимыми любые выпады, способные обидеть ту или иную национальность. Он готов встретиться с представителями Федерации еврейских организаций России: «Если есть необходимость проведения встречи по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с руководством Федерации еврейских общин, дружеские отношения и с руководством, и с теми, кто представляет общину, считаю, что в этом проблемы как раз не будет».

Сам Петр Толстой подчеркнул, что антисемитизм ему видится как раз в заголовках «Эха Москвы» и «Независимой газеты». «Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей — ничего такого я не имел в виду», — сказал он.

Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон.

Напомним, 24 января господин Толстой в рамках пресс-конференции прокомментировал протесты против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ). Единоросс заявил, что петиции остановить передачу не помогут. «Все те граждане, которые подписывают петиции, называются “артель напрасный труд”. К сожалению, наша фейсбучная публика, не зная ничего, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой, считая, что таким образом и будет управлять государством, — сказал господин Толстой.— Собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви».

Позже «Эхо Москвы» опубликовало аудиозапись с еще одним отрывком речи депутата с той же пресс-конференции:

Хочу от себя лично добавить, что, наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек.

Чертой оседлости в Российской империи называли территории, за границами которых было запрещено селиться евреям. Государственные информационные агентства ТАСС и «РИА Новости» эту цитату не привели.

Протестующий против передачи собора депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский назвал высказывания вице-спикера Госдумы антисемитизмом. Господин Вишневский намерен обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить слова Петра Толстого на предмет разжигания межнациональной розни. С ним согласились и в Федерации еврейских общин России.

Петр Толстой, в свою очередь, высказал на своей странице в Facebook удивление реакцией на «оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви». «Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах “признаки антисемитизма”. Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны», — написал депутат.

В руководстве «Единой России» «Ъ» сказали, что согласны со спикером Госдумы, а слова Петра Толстого, сказанные во время разговора, были выдернуты из контекста. Решение о передаче Исаакиевского собора, который находится в пользовании музея, РПЦ было принято в январе (см. «Ъ» от 10 января). На момент написания материала под петицией против передачи подписались более 199 тыс. человек.

Екатерина Гробман, Максим Иванов

Комментарии
14
Иван Иванов
тоже мне борец за веру! хаит 17год, хотя не так давно, во времена СССР, с пеной у рта доказывал справедливость и закономерность произошедшего в 17 году
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ХХХХХХ
Вот интересно, как все эти толстые становятся депутатами? Был журналистом- и вдруг в законодатели, также и со спортсменами. Хороший журналист или спортсмен- не значит хороший законодатель!
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perplexed
Мало проблем,так ещё этого унылого пропаг...на в думу запустили. Нализал всё-таки.
"не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек."
Если продолжают,то в чём парадокс-то, дебич?
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