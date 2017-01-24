Кыштымские школьники ушли на карантин

Напомним, с 20 января в Кыштыме были закрыты на карантин четыре школа. Но данная мера не помогла снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.

По данным заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора Сергея Подболотова, за последние два дня в Кыштыме наблюдается сезонный рост заболевших ОРВИ. Зарегистрировано три случая гриппа. В понедельник за медицинской помощью обратились 114 взрослых и 301 ребёнок, преимущественно школьного возраста.

Продолжается учебный процесс в восьмой школе посёлка Тайгинка и в девятой — на Слюдоруднике. В данных учреждениях уровень заболеваемости не превышает 11 процентов. В дошкольных образовательных учреждениях введён «утренний фильтр» — осмотр всех воспитанников.

Всего в Челябинской области полностью приостановлен учебный процесс с семи муниципальных районах — Златоустовском городском округе, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах.