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15:27 (мск), источник: Uralpress.ru

Кыштымские школьники ушли на карантин

В Кыштыме (Челябинской области) с 25 по 31 января включительно полностью приостановлены занятия во всех городских школах и учреждениях дополнительного образования. Соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Кыштымского городского округа.

Источник: Uralpress.ru

Напомним, с 20 января в Кыштыме были закрыты на карантин четыре школа. Но данная мера не помогла снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.

По данным заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора Сергея Подболотова, за последние два дня в Кыштыме наблюдается сезонный рост заболевших ОРВИ. Зарегистрировано три случая гриппа. В понедельник за медицинской помощью обратились 114 взрослых и 301 ребёнок, преимущественно школьного возраста.

Продолжается учебный процесс в восьмой школе посёлка Тайгинка и в девятой — на Слюдоруднике. В данных учреждениях уровень заболеваемости не превышает 11 процентов. В дошкольных образовательных учреждениях введён «утренний фильтр» — осмотр всех воспитанников.

Всего в Челябинской области полностью приостановлен учебный процесс с семи муниципальных районах — Златоустовском городском округе, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах.

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