Знаменитый офтальмолог из Уфы Эрнст Мулдашев поверг в шок Леонида Якубовича

Мулдашев рассказал ведущему немало о своем мировоззрении, экспедициях и методах лечения, и многие откровения немало удивили Якубовича.

В частности, невероятным прозвучали слова врача о том, что тайные знания древних цивилизаций оказывают большое влияние на его медицинскую практику. Вопрос о том, какое практическое применение имеет его увлечение мистикой, задал Якубович, и ответ собеседника поверг его в изумление. «Без некоторых методов, которые мы почерпнули из наших экспедиций, уже невозможно себе представить работу нашего центра», — сказал Эрнст Мулдашев.

До этого он рассказывал, что такое аллопланты — это биоматериал, получаемый из донорской трупной ткани, и при введении больным позволяющий регенерировать и залечивать многие повреждения и болезни. «Один из наших методов — введение аллоплантов в специальные акупунктурные точки на теле человека. Таким образом мы помогаем детям с ДЦП, пациентам с заболеваниями мозга и кожи и многим другим. Знание об этих точках мы получили после экспедиции в Город богов — древний тибетский архитектурный комплекс. В попытках добраться туда погибли три гитлеровские экспедиции, а мы добрались. Комплекс состоит из пирамид, возраст которых оценивается в 800 тысяч лет», — поведал врач с мировым именем.