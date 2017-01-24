В Башкирии компенсировать убыль населения помог естественный прирост

По данным Башкортостанстата, отрицательная динамика сложилась за счет тех, кто предпочел жить в других регионах страны. Республику покинули 6,7 тысячи человек против 4,6 тысячи за январь-ноябрь 2015 года.

Как сообщает «РБК-Уфа», основная часть покинувших регион, или 5,8 тысячи человек — отнюдь не мигранты, а люди трудоспособного возраста, решившие сменить место жительства.

Сгладить демографическую картину региона помог естественный прирост населения. Этот показатель составил 3,6 тысячи человек.

В 2016 году в Башкортостане родились 51,4 тысячи детей, умерли 47,8 тысячи жителей региона. Бэби-бумом отметились Баймак и Бурзянский район, где на тысячу жителей пришлось соответственно 18,5 и 17 рождений. Наименьшая рождаемость зафиксирована в Янаульском районе республики — 8,5.

Лидером по миграционной убыли стала Уфа — минус 1853 человека (в город приехали 29 тысяч, а уехали 30,9 тысячи человек).

Самый большой отток населения из сельской местности зафиксирован в Дюртюлинском районе — миграционная убыль здесь превысила 600 человек. А вот желающих перебраться в Уфимский и Иглинский районы — пригороды Уфы — традиционно много. За год каждый из этих районов пополнился за счет миграции более чем на две тысячи человек.