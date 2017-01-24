Опытная эксплуатация «Системы-112» начата во всех муниципалитетах Дона

«С 1 сентября 2016 года в Ростовской области была начата опытная эксплуатация Системы-112 на территории четырех муниципальных образований, 5 декабря к ним присоединились еще 17 муниципалитетов. 20 января 2017 года в Систему-112 были введены остальные 34 территории Дона. Таким образом, на настоящий момент все муниципальные образования Ростовской области работают в режиме опытной эксплуатации Системы-112», — говорится в сообщении.

По информации областных властей, за время работы в систему поступило более 360 тыс. вызовов, на 34 тыс. из которых потребовалось реагирование экстренных оперативных служб.

Согласно первым результатам опытной эксплуатации системы в 55 муниципальных образованиях, ежедневно по номеру «112» поступает около 4500 звонков, из которых около 200 переадресовываются на центр обработки вызовов.