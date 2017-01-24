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15:36 (мск), источник: НИА Самара

В губернии пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня российского студенчества

В образовательных организациях профессионального образования Самарской области 25 января 2017 года пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня российского студенчества.

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Студенты и преподаватели Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева примут участие в «Кубке совета ректоров Самарской области по плаванию». После итогам состоится торжественная церемония награждения студентов, которые достигли значительных результатов в общественной, учебной, спортивной, научной, информационной и творческой деятельности. В рамках церемонии планируется организация тематических площадок студенческих объединений университета, мастер-классов.

В Самарском государственном медицинском университете также состоится традиционное празднование Татьяниного дня и Дня российского студенчества. В программе мероприятия: приветственное слово ректора СамГМУ, академика РАН профессора Г. П. Котельникова, выступления студенческих творческих коллективов СамГМУ.

Студентов Самарского государственного технического университета ожидает ток-шоу «Вопрос-ответ», выезд студенческого актива в СОЛ «Политехник».

В ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» празднование Дня российского студенчества проведут на катке. С приветственным словом выступит СГСПУ О. Д. Мочалов. Концертная программа также
пройдет на льду.

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики состоится торжественное открытие XI Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия». В конференции, которая будет проходить с 24—27 января, примут участие свыше 700 молодых исследователей из 36 регионов Российской Федерации и 3 стран СНГ.

В рамках конференции запланированы круглые столы, вузовские олимпиады, консультации, презентации, мастер-классы, интеллектуальные викторины, творческие вечера и экскурсии.

25 января актовый зал Самарской гуманитарной академии соберет студентов, преподавателей, выпускников, сотрудников СаГА и почетных гостей. В праздничной программе мероприятия запланированы приветственное слово ректора Академии Н. Ю. Ворониной, поздравления от структурных подразделений Академии, преподавателей и студентов, концертная программа (выступление театра «Кокон»). Официальная церемония праздника завершится факультетскими встречами выпускников.

Татьянин день отметят и в Самарском государственном институте культуры. В программе: поздравление от Студенческого совета СГИК, включающее в себя фотозону, живое музыкальное сопровождение, сладкий стол, а также знакомство с командой КВН СГИК «Искусство звучащего слова».

Для студентов и преподавателей Самарского государственного университета путей сообщения будет организован праздник с угощениями.

В рамках празднования Дня Российского студенчества в ЧОУ ВО «МИР» состоится встреча студентов и преподавателей вуза с Председателем Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» В. В. Ситновым.

В культурно-спортивном центре Самарской государственной сельскохозяйственной академии пройдет торжественное собрание c приветственным словом ректора Академии А. М. Петрова, а также праздничный концерт.

В честь праздника в самарском филиале Московского городского педагогического университета пройдет «Фестиваль короткометражных любительских фильмов среди студентов СФ МГПУ».

Студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна примут участие в спортивно-массовом мероприятии «Студенческие забавы». В программе «Дня студентов СГКСТД» запланированы: спортивный квест, народные игры на воздухе, выступление творческих коллективов, поздравление и награждение участников соревнований, угощение студентов безалкогольной медовухой, приготовленной по старинному монастырскому рецепту.

В Тольяттинском государственном университете наградят лучших студентов университета почетными грамотами и сувенирами, представят концертную программу, организуют уличное театрализованное представление и массовые гуляния на площади перед главным корпусом университета, сообщает пресс-служба облправительства.

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