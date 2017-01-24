Парковку на Чернавской дамбе запретят на время реконструкции боев за Воронеж
Власти ограничат и скорость движения по Ленинскому проспекту.
Власти ограничат и скорость движения по Ленинскому проспекту.
Городские власти запретят парковку на Чернавской дамбе на время реконструкции боев за Воронеж в воскресенье, 29 января. Кроме того, скорость движения по участку от улицы Брусилова до дома № 93 по Ленинскому проспекту будет ограничена до 40 км/ч, сообщила
В горадминистрации уточнили, что автомобилисты не смогут припарковаться на обеих сторонах Чернавской дамбы от Чернавского моста до Спортивной набережной и на участке Ленинского проспекта от остановки «ул. Брусилова» до дома № 92а.