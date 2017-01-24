Парковку на Чернавской дамбе запретят на время реконструкции боев за Воронеж

Городские власти запретят парковку на Чернавской дамбе на время реконструкции боев за Воронеж в воскресенье, 29 января. Кроме того, скорость движения по участку от улицы Брусилова до дома № 93 по Ленинскому проспекту будет ограничена до 40 км/ч, сообщила пресс-служба мэрии.

В горадминистрации уточнили, что автомобилисты не смогут припарковаться на обеих сторонах Чернавской дамбы от Чернавского моста до Спортивной набережной и на участке Ленинского проспекта от остановки «ул. Брусилова» до дома № 92а.

Военно-историческая реконструкция боев за Воронеж традиционно пройдет на открытой площадке напротив «Музея-Диорамы» (Ленинский проспект, 94) в 14:00 воскресенья, 29 января. Реконструкцию подготовил воронежский военно-патриотический клуб «Набат» при участии коллег из Волгограда, Орла, Ростова-на-Дону, Белгорода, Таганрога, Старого Оскола, Липецка, Ельца, Курска, Москвы и Московской области. В реконструкции будет задействовано около 200 человек. Во время сражения будут имитироваться выстрелы и взрывы с применением пиротехнических средств и дымовых завес.