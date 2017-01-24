Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Слова российского министра дважды вызвали смех на форуме в Давосе
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
22«Облик перемен»
22Вечное сияние Джима Керри
18:03 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области на карантин по ОРВИ закрыты 13 школ и один детсад

С 16 по 22 января в области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63%.

В Нижегородской области для предотвращения распространения групповой заболеваемости ОРВИ приостановлена учеба в 13 школах и воспитание в одном детсаду. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Также учеба приостановлена в 212 классах 40 школ, а воспитательный процесс — в трех группах трех детсадов.

С 16 по 22 января в области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63%. За медпомощью обратилось 26 583 человека (показатель заболеваемости 83,56 на 10 тысяч населения). Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения превысил эпидемический порог на 30%, в том числе среди лиц старше 15 лет — на 42%, среди детей 7−14 лет — на 36%, среди детей 3−6 лет — на 14%. Отмечен прирост заболеваемости среди школьников в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

В Нижнем Новгороде за медпомощью обратилось 15 258 человек (120,48 на 10 тысяч населения), что на 6% выше предыдущей недели. Уровень заболеваемости респираторными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемического порога на 42%, и т. ч. среди взрослого населения — в 1,5 раза, среди детей 7−14 лет — на 47%, среди детей 3−6 лет — на 33%.

Среди вирусов гриппа доля вируса А (H3N2) составила 88%, вируса гриппа В — 10%.

За прошедшую неделю эпидемические пороги заболеваемости превышены на 20% в 12 муниципальных образованиях области (Ардатовский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вачский, Гагинский, Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Починковский, Сергачский районы области и Нижний Новгород).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
NYT: Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора ФБР
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Как сделать тесную квартиру комфортной?
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь