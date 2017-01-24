В Нижегородской области на карантин по ОРВИ закрыты 13 школ и один детсад

В Нижегородской области для предотвращения распространения групповой заболеваемости ОРВИ приостановлена учеба в 13 школах и воспитание в одном детсаду. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Также учеба приостановлена в 212 классах 40 школ, а воспитательный процесс — в трех группах трех детсадов.

С 16 по 22 января в области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63%. За медпомощью обратилось 26 583 человека (показатель заболеваемости 83,56 на 10 тысяч населения). Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения превысил эпидемический порог на 30%, в том числе среди лиц старше 15 лет — на 42%, среди детей 7−14 лет — на 36%, среди детей 3−6 лет — на 14%. Отмечен прирост заболеваемости среди школьников в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

В Нижнем Новгороде за медпомощью обратилось 15 258 человек (120,48 на 10 тысяч населения), что на 6% выше предыдущей недели. Уровень заболеваемости респираторными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемического порога на 42%, и т. ч. среди взрослого населения — в 1,5 раза, среди детей 7−14 лет — на 47%, среди детей 3−6 лет — на 33%.

Среди вирусов гриппа доля вируса А (H3N2) составила 88%, вируса гриппа В — 10%.

За прошедшую неделю эпидемические пороги заболеваемости превышены на 20% в 12 муниципальных образованиях области (Ардатовский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вачский, Гагинский, Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, Починковский, Сергачский районы области и Нижний Новгород).