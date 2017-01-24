Возле Кабмина продолжают митинговать несколько десятков человек

«У Кабмина остается несколько десятков митингующих, они говорят, что часть митингующих пошла погреться. Часть людей, до сих пор, находится на въездах в столицу. По данным организаторов, в акции приняли участие около 400 человек, по информации Нацполиции — их было около 200», — сообщил корреспондент.

Возле Кабинета министров Украины продолжают митинговать несколько десятков человек. Об этом с места событий сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».

Напомним, участники митинга, выступающие за упрощение условий пребывания автомобилей с иностранной регистрацией, переместились к зданию Кабинета министров.

По информации Нацполиции, у Кабмина митингуют около 200 человек. На 12:00 была запланирована встреча их представителей с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но он находится на круглом столе. Там также находятся авторы законопроекта 5567, который требуют принять активисты. Ситуация под Кабмином спокойная, есть машины полиции.

Отметим, активисты сегодня частично заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы на подъездах к Киеву, требуя принятия законопроекта № 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Также участники акций жгли шины.