Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Вся правда о разводе: признание 74-летней экс-жены Джигарханяна
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
22Вечное сияние Джима Керри
10«Бегущий огонь»
22«Облик перемен»
15:49 (мск), источник: 112.ua

Возле Кабмина продолжают митинговать несколько десятков человек

По данным организаторов, в акции приняли участие около 400 человек.

Источник: 112.ua

Возле Кабинета министров Украины продолжают митинговать несколько десятков человек. Об этом с места событий сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».

«У Кабмина остается несколько десятков митингующих, они говорят, что часть митингующих пошла погреться. Часть людей, до сих пор, находится на въездах в столицу. По данным организаторов, в акции приняли участие около 400 человек, по информации Нацполиции — их было около 200», — сообщил корреспондент.

Читайте также
Активисты перекрыли Бориспольскую трассу в Киеве и зажгли шины

Напомним, участники митинга, выступающие за упрощение условий пребывания автомобилей с иностранной регистрацией, переместились к зданию Кабинета министров.

По информации Нацполиции, у Кабмина митингуют около 200 человек. На 12:00 была запланирована встреча их представителей с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но он находится на круглом столе. Там также находятся авторы законопроекта 5567, который требуют принять активисты. Ситуация под Кабмином спокойная, есть машины полиции.

Отметим, активисты сегодня частично заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы на подъездах к Киеву, требуя принятия законопроекта № 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Также участники акций жгли шины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Музею Революции достоинства предоставили земельный участок в Киеве
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
СМИ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Экс-замминистра культуры Пирумов полностью признал вину
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
9 секретов, как сделать тесную квартиру комфортной
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь