Возле Кабмина продолжают митинговать несколько десятков человек
По данным организаторов, в акции приняли участие около 400 человек.
По данным организаторов, в акции приняли участие около 400 человек.
Возле Кабинета министров Украины продолжают митинговать несколько десятков человек. Об этом с места событий сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».
«У Кабмина остается несколько десятков митингующих, они говорят, что часть митингующих пошла погреться. Часть людей, до сих пор, находится на въездах в столицу. По данным организаторов, в акции приняли участие около 400 человек, по информации Нацполиции — их было около 200», — сообщил корреспондент.
Напомним, участники митинга, выступающие за упрощение условий пребывания автомобилей с иностранной регистрацией, переместились к зданию Кабинета министров.
По информации Нацполиции, у Кабмина митингуют около 200 человек. На 12:00 была запланирована встреча их представителей с
Отметим, активисты сегодня частично заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы на подъездах к Киеву, требуя принятия законопроекта № 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Также участники акций жгли шины.