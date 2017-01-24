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15:54 (мск), источник: m24.ru

Вечер памяти жертв Холокоста пройдет в Москве

Церемонию посетят государственные и общественные деятели, дипломаты, деятели культуры и ветераны войны.

Источник: Москва 24

Мемориальный вечер памяти жертв Холокоста пройдет 26 января в театре «Новая опера». На церемонии соберутся около 500 человек. Это государственные и общественные деятели, дипломаты, деятели культуры, ветераны войны, бывшие узники лагерей и гетто, школьники и студенты.

На встрече можно будет послушать не рассказанные до сих пор истории о трех людях, чудом выживших в годы Холокоста и тех, кто спас их с риском для своей жизни.

Кроме того, впервые на московской сцене будет представлена опера советского композитора Моисея (Мечислава) Вайнберга «Пассажирка», которая ждала своей премьеры почти 40 лет.

Мемориальный вечер станет главным событием «Недели памяти жертв Холокоста», которая проходит по всей России с 20 января. Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий, посвященный дню памяти жертв Холокоста и 72-й годовщине освобождения Красной армией лагеря смерти Освенцим, уже третий год подряд проводится на федеральном уровне.

В числе культурно-образовательных мероприятий «Недели памяти» — показ фильмов, связанных с темой Холокоста. В частности, 23 января в кинотеатре «Пионер» состоится закрытый показ киноальманаха «Свидетели» Константина Фама.

Здесь же 29 января пройдет показ спектакля для юных зрителей, также посвященного трагическим событиям Холокоста.

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