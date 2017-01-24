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16:07 (мск), источник: ТАСС

ГИБДД усилила меры безопасности на трассе Пермь — Екатеринбург

На трассе появятся дополнительные экипажи ДПС и комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Автоинспекторы Свердловской области усилили меры безопасности на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в связи с высокой аварийностью, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«В 2016 году на автодороге федерального значения Пермь — Екатеринбург в 31 ДТП погибли 22 человека, ранения получили 47 человек. <…>.

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Исходя из сложной аварийной обстановки на данной автодороге управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области принято решение о выставлении на трассе дополнительных экипажей дорожно-патрульной службы, а также комплексов автоматической фиксации нарушений скоростного режима и правил обгона", — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудники Госавтоинспекции обследуют трассу и дадут оценку ее состоянию. «Мы обращаемся к участникам дорожного движения, чьи пути и маршруты проходят по этой трассе, с просьбой усиления контроля за движением своих транспортных средств, выбора скорости исходя из конкретных дорожных и метеорологических условий, а также недопущения опасных и необдуманных маневров, которые могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия», — резюмировали в пресс-службе.

Трасса Р-242 Пермь — Екатеринбург — автомобильная дорога общего пользования федерального значения. Является частью европейского транспортного маршрута E 22 Холихед, Великобритания — Ишим.

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