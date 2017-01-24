В челябинских школах приостановлен учебный процесс из-за ОРВИ и гриппа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Учебный процесс приостановлен в школах семи муниципалитетов Челябинской области из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Высокий уровень заболеваемости ОРВИ стал причиной для прерывания учебы в школах и учреждениях дополнительного образования детей. Учебный процесс полностью приостановлен в Златоустовском городском округе, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском, Чесменском районах. Частично он приостановлен в четырех средних специальных учебных заведениях, 10 школах и 75 классах 27 школ в девяти муниципальных образованиях, а также в двух детских садах и семи группах шести детских садов в трех муниципальных образованиях», — сказали там.

По данным управления, в регионе за четвертую неделю 2017 года зарегистрировано 33 тыс. 925 случаев ОРВИ, в том числе 207 клинических случаев гриппа — это на 8,6% ниже предыдущей недели. Среди взрослого населения Челябинской области снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ за четвертую неделю произошло на 10,5%, среди детей 3−6 лет — на 7%, среди детей до 2 лет — на 20%, среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 2%. «Ситуация по ОРВИ и гриппу контролируемая, хотя и расценивается как эпидемическая», — пояснили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

Ситуация в других регионах

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех школах Ханты-Мансийска также приостановлены занятия со вторника по 30 января. По словам директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Добровольского, число заболевших ОРВИ и гриппом по данным на третью неделю января в регионе составляет почти 15 тыс. (14862 человек). «Эпидемический порог превышен, и для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение, отменяются занятия в школах, максимально ограничиваются или отменяются массовые мероприятия», — сказал он.

По данным окружного управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости среди совокупного населения составил 90,93 на 100 тыс. населения, что на 35,31% выше эпидемического порога. Превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных группах, за исключением детей до 6 лет. «На третьей неделе проведено 1133 исследований от 500 больных, в 190 биопробах (17% от числа исследований) обнаружены положительные находки, из них в 86 биопробах (45,3% от числа положительных находок) обнаружен вирус гриппа А (Н3N2), в 78 (41,1%) — вирус гриппа А не субтипируемый, в 7 (3,7%) — РС вирусы, в 2 (1,1%) — вирус гриппа В, в 2 (1,1%) — вирусы парагриппа (1,3), в 5 — (2,6%) — другие вирусы негриппозной этиологии», — уточнили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области в свою очередь отметили, что за третью неделю года зарегистрировано 13 тыс. 688 случаев ОРВИ и гриппа, из них среди детей — 8 тыс. 389. «Заболеваемость ниже, чем за вторую неделю года, на 8%. Снижение заболеваемости произошло в группе детей до 2 лет на 18%, взрослых — на 17%, уровень заболеваемости детей 7−14 лет остается на уровне предыдущей недели», — уточнили в управлении. Там также подчеркнули, что по результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, преимущественно вируса гриппа А (Н3N2).

Циркулирующий вирус гриппа А (H3N2) называют гонконгским. Такое название вирус гриппа A/HongKong/4801/2014 (H3N2) получил по месту локализации одной из массовых вспышек в 1968—1969 гг. Начавшись в Гонконге, пандемия стала распространяться в другие страны. Это было среднее по тяжести заболевание, когда произошла мутация азиатского гриппа.