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16:24 (мск), источник: Интерфакс

Россиянам разрешили въезд в Армению по внутренним паспортам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ», — сказал Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.

По итогам переговоров стороны подписали документ о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран.

«Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение», — сказал Медведев.

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Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ранее отметил: «Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению».

В 2015 году Армению посетило 1,2 млн иностранных туристов, из них около 500 тыс. — россияне.

В настоящее время российские туристы могут въезжать по внутренним паспортам в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.
Комментарии
7
Иван Петров
Простой народ в большинстве стран приветливый.
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А Б
Казалось бы хорошее дело - безвизовый въезд в соседнюю дружественную страну. Но это всего лишь верхняя часть айсберга, видимая всем. А в гораздо большей по объёму невидимой части скрывается истинная причина происходящего. Сегодня Армения и РФ взаимно заинтересованы в укреплении отношений, и вот почему. Армении нужен союзник в противостоянии с Азербайджаном в вопросе конфликта по поводу НКР, а РФ нужен любой союзник для поддержки в противостоянии тем, кого РФ называет своими врагами.
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марина пузанова
грузины ,армяне , азербайджанцы ,узбеки , таджики и тд и все это - истинные россияне , для которых мы делаем зеленый коридор : предоставляем работу , начисляем пенсии , вывозить деньги , выдаем российские паспорта (национальность РОССИЯНИН ) !!!!!
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