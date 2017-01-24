Россиянам разрешили въезд в Армению по внутренним паспортам

Источник: РИА "Новости"

«Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ», — сказал Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.

По итогам переговоров стороны подписали документ о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран.

«Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение», — сказал Медведев.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ранее отметил: «Это решение значительно облегчит процедуры оформления россиянами документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению». В 2015 году Армению посетило 1,2 млн иностранных туристов, из них около 500 тыс. — россияне.