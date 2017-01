Объявлены номинанты на премию «Оскар»

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пять исполнителей главных мужских ролей выдвинуты на соискание американской кинопремиии «Оскар» в этом году. Об этом объявила Американская академия киноискусств.

«Лучший актер»

Кейси Аффлек («Манчестер у моря», Manchester by the Sea), Дензел Вашингтон («Ограды», Fences), Райан Гослинг (Ла-Ла Ленд, La La Land), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик», Captain Fantastic) и Эндрю Гарфилд («По соображениям совести», Hacksaw Ridge).

«Лучшая актриса»

Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс», Florence Foster Jenkins), Изабель Юппер («Она», Elle), Рут Негга («Лавинг», Loving), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», La La Land), Натали Портман («Джеки» (Jackie).

«Лучший фильм»

«Ла-Ла Ленд», «Лунный свет», «Прибытие» (Arrival), «Ограды» (Fences), «Любой ценой» (Hell or High Water), «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge), «Скрытые фигуры» (Hidden Figures), «Лев» (Lion), «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea).

«Лучший анимационный фильм»

«Зверополис» (Zootopia), «Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings), «Моана» (Moana), «Жизнь кабачка» (My Life as a Zucchini), «Зверопой» (Sing), «Красная черепаха» (The Red Turtle).

«Лучшая актриса второго плана»

Николь Кидман («Лев», Lion), Виола Дэвис («Ограды», Fence), Наоми Гаррис («Лунный свет», Moonlight), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры», Hidden Figures), Мишель Уильямс («Манчестер у моря», Manchester by the Sea).

«Лучший актер второго плана»

Джефф Бриджес («Любой ценой», Hell or High Water), Махершала Али («Лунный свет», Moonlight), Дев Пател («Лев», Lion), Лукас Хеджес («Манчестер у моря», Manchester by the Sea), Майкл Шэннон («Под покровом ночи», Nocturnal Animals).

Полный список номинаций