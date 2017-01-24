Возбуждено уголовное дело после покушения на женщину-водителя на МКАД в Москве

Во вторник неизвестный несколько раз выстрелил в женщину, находившуюся за рулем автомобиля марки «Форд», следовавшего в районе 105 км МКАД, после чего скрылся. Потерпевшая, личность которой не раскрывается, с огнестрельным ранением госпитализирована.

Главное следственное управление СКР Москвы возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).