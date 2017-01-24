Возле волгоградского музея ИЗО им. Машкова уберут киоски

Руководство учреждения культуры не раз поднимало вопрос о том, что киоски портят внешний облик музея, что им здесь не место. Сегодня на встрече этот вопрос снова был озвучен директором музея им. Машкова Варварой Озериной.

— Вместе с общественностью мы уже занимались этим вопросом, — ответил Алексей Волоцков. — По новой схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгограда на 2017−2021 годы, которую на прошлой неделе обсуждала межведомственная комиссия, этих киосков у музея не предполагается. Они будут демонтированы.

Один из объектов торговли уже убрали от стен музея. На сегодняшний момент здесь остался один киоск «Союзпечати», но и тот закрыт. Торговля там не ведется, скорее всего, объект готовится к переезду. Нужно сказать, что по новой схеме в Волгограде планируется убрать с городских улиц почти 900 киосков и павильонов.