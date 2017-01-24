Собянин рассказал о сокращении времени пребывания москвичей в пробках

Потери времени москвичей в пробках сократились на четверть за четыре года. Этого удалось добиться благодаря программе развития городского транспорта, сообщил на заседании правительства мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Вполовину уменьшилось количество ДТП на дорогах Москвы, а ситуация с общественным транспортом значительно улучшилось. Это произошло благодаря вводу новых станций метро, строительству новых развязок, почти полному обновлению автобусов, введению платной парковки в отдельных районах города, — сказал Собянин.

При этом он призвал не «уменьшать усилий по разрешению транспортной проблемы», так как ситуация остается сложной.

В распоряжении МОСЛЕНТЫ оказалась презентация об итогах работы транспортного комплекса Москвы за 2016 год. Из нее следует, что потери времени из-за трафика сократились за отчетный период на 23 процента — 43 минуты в день в 2016 году против 57 минут в день в 2012 году. Согласно рейтингу компании TomTom, столица России перестала быть самым загруженным городом мира.

Кроме того, количество ДТП в 2016 году достигло рекордно малых значений за 7 лет. Снижение этого показателя по сравнению с 2010 годом составило 46 процентов — 329 тысяч аварий в прошлом году против 609 тысяч ДТП в 2010-м.

При этом средняя скорость движения автопотока на улицах Москвы выросла с 45 километров в час в 2010 году до 51 километра в час в 2016 году, рост составил 13 процентов.