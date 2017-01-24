В Краснодаре ограничат движение транспорта на улице Красноармейской

Подобные меры связаны с проведением аварийного разрытия для проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции и восстановления нормального электроснабжения потребителей.

Производство работ будет проводиться открытым способом. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.