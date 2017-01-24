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18:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре ограничат движение транспорта на улице Красноармейской

В Краснодаре с 24 по 25 января на улице Красноармейской ограничат движение транспорта. Это касается участка от улицы Чапаева до улицы Горького.

Подобные меры связаны с проведением аварийного разрытия для проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции и восстановления нормального электроснабжения потребителей.

Производство работ будет проводиться открытым способом. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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