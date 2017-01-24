Военно-историческая игра «Малый Сатурн» пройдет в Воронеже 4 февраля

Военно-историческая игра «Малый Сатурн» пройдет в Воронеже в субботу, 4 февраля. Городские власти пригласили к участию в квесте команды по пять человек в возрасте 18 до 30 лет, сообщила пресс-служба мэрии.

Военно-историческая игра приурочена к празднованию 74-й годовщины со Дня освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Регистрация участников доступна в группе квеста в соцсети. Сбор и инструктаж команд начнется в 10:00 субботы, 4 февраля, в малом зале Дворца творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1).

Организаторами игры выступили городское управление образования и молодежной политики, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», общественная организация «Наша история» и Воронежский госуниверситет инженерных технологий.

Справка РИА «Воронеж»

Военно-исторический квест «Малый Сатурн» впервые прошел в Воронеже в 2015 году. Игра получила название «Малый Сатурн» — наименование наступательной операции, проведенная с 16 по 30 декабря 1942 года, в ходе которой освободили Воронеж.