Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Новый российский фильм лишили шансов на «Оскар»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работеОт нервного поглядывания на датчик уровня топлива в случае ЧП до перелома руки у члена экипажа во время турбулентности
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Жестокое убийство: с женщинами и детьми расправился глава семьи
Жене экс-партнера Чубайса прострелили губу
«У лысых волосы дыбом становятся»: эксперт про экономику Украины
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Вся правда о разводе: признание 74-летней экс-жены Джигарханяна
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
22«Облик перемен»
17:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Военно-историческая игра «Малый Сатурн» пройдет в Воронеже 4 февраля

К участию в квесте приглашаются команды по 5 человек.

Военно-историческая игра «Малый Сатурн» пройдет в Воронеже в субботу, 4 февраля. Городские власти пригласили к участию в квесте команды по пять человек в возрасте 18 до 30 лет, сообщила пресс-служба мэрии.

Военно-историческая игра приурочена к празднованию 74-й годовщины со Дня освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Регистрация участников доступна в группе квеста в соцсети. Сбор и инструктаж команд начнется в 10:00 субботы, 4 февраля, в малом зале Дворца творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1).

Организаторами игры выступили городское управление образования и молодежной политики, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», общественная организация «Наша история» и Воронежский госуниверситет инженерных технологий.

Справка РИА «Воронеж»

Военно-исторический квест «Малый Сатурн» впервые прошел в Воронеже в 2015 году. Игра получила название «Малый Сатурн» — наименование наступательной операции, проведенная с 16 по 30 декабря 1942 года, в ходе которой освободили Воронеж.

В 2016 году игра прошла 21 февраля — на поздний срок ее перенесли из-за эпидемии гриппа в Воронеже. Участники квеста посетили памятные места Левого берега, связанные с Великой Отечественной войной, и в каждом из них выполнят интересные задания. Они попрактикуются в стрельбе из пневматического оружия и поиске скрытых предметов, продемонстрируют знания военной истории города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главный архитектор Воронежа попал под следствие за взятку
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
СМИ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь