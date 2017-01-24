Военно-историческая игра «Малый Сатурн» пройдет в Воронеже 4 февраля
К участию в квесте приглашаются команды по 5 человек.
К участию в квесте приглашаются команды по 5 человек.
Регистрация участников доступна в группе квеста в соцсети. Сбор и инструктаж команд начнется в 10:00 субботы, 4 февраля, в малом зале Дворца творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1).
Организаторами игры выступили городское управление образования и молодежной политики, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», общественная организация «Наша история» и Воронежский госуниверситет инженерных технологий.
Справка РИА «Воронеж»
В 2016 году игра прошла 21 февраля — на поздний срок ее перенесли