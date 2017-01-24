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17:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском мужчина устроил танцы на крыше авто посреди проезжей части

Мужчина начал танцевать на крыше машины прямо посреди дороги в Волжском во вторник, 24 января.

На популярном видеохостинге появился ролик, на котором напротив ресторана «Виноград» на улице Карбышева посреди оживленной трассы стоит автомобиль, на крыше которого танцует мужчина, а водитель пытается снять его с машины. Через некоторое время «танцор» спрыгивает с транспорта и в этот момент владельцу авто удается его поймать. Несколько секунд они борются, после чего водитель заталкивает мужчину в багажник и собирается уезжать.

Дальнейшее развитие ситуации и причины, по которым мужчина начал танцевать на крыше машины выясняются.

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