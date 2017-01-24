В Волжском мужчина устроил танцы на крыше авто посреди проезжей части

На популярном видеохостинге появился ролик, на котором напротив ресторана «Виноград» на улице Карбышева посреди оживленной трассы стоит автомобиль, на крыше которого танцует мужчина, а водитель пытается снять его с машины. Через некоторое время «танцор» спрыгивает с транспорта и в этот момент владельцу авто удается его поймать. Несколько секунд они борются, после чего водитель заталкивает мужчину в багажник и собирается уезжать.

Дальнейшее развитие ситуации и причины, по которым мужчина начал танцевать на крыше машины выясняются.