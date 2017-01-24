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18:13 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Укравтодор»: Въезд в Киев будет частично заблокирован

Участники массовой акции продолжать частично блокировать въезды в Киев ориентировочно до 21:00 вторника, 24 января, сообщает «Укравтодор».

Источник: Telegraf.com.ua

«По предварительным данным, частичное ограничение движения (перекрытие крайних левых полос общественными активистами) на въезде в г. Киева будет действовать ориентировочно до 21:00 24.01. 2017 г.», — сказано в сообщении «Укравтодора» на официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, около 200 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией во вторник, 24 января, частично заблокировали въезды в Киев по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах с требованием принять законопроект № 5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.

Кроме того, около 40 человек на автомобилях протестуют под зданием Кабинета министров на ул. Грушевского в Киеве с требованием урегулировать вопрос транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.

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