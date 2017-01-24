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19:03 (мск), источник: ivbg.ru

Молодые семьи Леноболасти поддержат рублем

По распоряжению правительства социальные выплаты будут предоставлены на приобретение или строительство жилья.

Федеральное правительство выделило на помощь 4,234 млрд рублей, которые будут распределены между 75 субъектами РФ. Ленинградской области досталось 10 миллионов 469,5 тыс. рублей.

По распоряжению правительства от 21 января 2017 года, социальные выплаты будут предоставлены на приобретение или строительство жилья. Подпрограммой предусмотрен размер выплат: в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году. Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 января 2017 года.

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