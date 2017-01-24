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17:46 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана выберут «Студента года»

(Город Казань KZN.RU, 24 января). 25 января в Казани наградят победителей и лауреатов ежегодной студенческой премии «Студент года — 2016».

Церемония пройдет в рамках празднования Дня российского студенчества. Об особенностях церемонии и других мероприятиях на пресс-конференции рассказали заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, президент Лиги студентов РТ Элькин Искендеров, исполнительный директор премии «Студент года-2016» Виктория Телишева, режиссер-постановщик премии «Студент года — 2016» Дмитрий Юдин.

По словам спикеров, торжества пройдут в КРК «Пирамида». На сцену комплекса поднимутся около 100 лучших студентов Татарстана. В этом году премия собрала рекордное количество заявок за всю историю проекта — 567 из 18 городов Татарстана. Среди них рекордсменами по заявкам стали: Казань, Набережные Челны, Елабужский и Альметьевский районы. Самыми популярными номинациями на премии «Студент года-2016» традиционно стали «Интеллект года» (92 заявки), «Общественник года» (65 заявок), «Спортсмен года» (57 заявок), «Творческая личность года» (50 заявок) и «Гран-при» (48 заявок).

«Участники премии получат дипломы и ценные призы, а победитель в главной номинации “Гран-при” — возможность бесплатного обучения в любом вузе мира», — сообщил Э. Искендеров. По его словам, победители различных лет обучаются в Барселоне, Лондоне, Берлине.

Организаторы также рассказали о некоторых сюрпризах студенческого шоу. Среди них известные ведущие, оригинальное исполнение молодежного оркестра. Кульминацией же вечера станет выступление группы «5sta Family».

Также в рамках празднования Дня российского студенчества в шестнадцатый раз состоится вручение специальных государственных стипендий Республики Татарстан для аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов государственных, в том числе военных, и имеющих государственную аккредитацию образовательной деятельности частных образовательных организаций. По итогам года стипендиатами специальной государственной стипендии РТ стали 90 человек, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

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