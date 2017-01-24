Дорожные службы Нижнего скорректировали работу из-за похолодания

Дорожные службы Нижнего Новгорода из-за резкого изменения погоды с прогнозом на похолодание скорректировали свою работу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Минувшей ночью выпало до 10 см снега, дороги пришлось посыпать песко-соляной смесью. К вечеру синоптики прогнозируют температуру ниже ноля.

«Важно убрать с проезжей части снежную кашу, подсушить дороги, чтобы к вечеру подтаявший снег не превратился в наледь, — сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин. — Вечером, когда интенсивность движения спадет, будет вывозиться снег от обочин».

Дорожные службы вечером проведут противогололедную обработку, однако специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства все же рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.