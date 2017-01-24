Дорожные службы Нижнего скорректировали работу из-за похолодания
Дорожные службы проведут противогололедную обработку улиц Нижнего Новгорода.
Дорожные службы проведут противогололедную обработку улиц Нижнего Новгорода.
Дорожные службы Нижнего Новгорода
Минувшей ночью выпало до 10 см снега, дороги пришлось посыпать
«Важно убрать с проезжей части снежную кашу, подсушить дороги, чтобы к вечеру подтаявший снег не превратился в наледь, — сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин. — Вечером, когда интенсивность движения спадет, будет вывозиться снег от обочин».
Дорожные службы вечером проведут противогололедную обработку, однако специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства все же рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.