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17:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Дорожные службы Нижнего скорректировали работу из-за похолодания

Дорожные службы проведут противогололедную обработку улиц Нижнего Новгорода.

Дорожные службы Нижнего Новгорода из-за резкого изменения погоды с прогнозом на похолодание скорректировали свою работу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Минувшей ночью выпало до 10 см снега, дороги пришлось посыпать песко-соляной смесью. К вечеру синоптики прогнозируют температуру ниже ноля.

«Важно убрать с проезжей части снежную кашу, подсушить дороги, чтобы к вечеру подтаявший снег не превратился в наледь, — сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин. — Вечером, когда интенсивность движения спадет, будет вывозиться снег от обочин».

Дорожные службы вечером проведут противогололедную обработку, однако специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства все же рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

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