Специалисты перечислили признаки здорового сна

Руководство подготовлено на основе изучения более 200 различных исследований о качестве сна. Итак, признаками здорового сна являются (записывайте): человек спит как минимум 85% времени, проведенного в постели; человек засыпает в течение 30 минут или раньше; человек не просыпается более одного раза за ночь.

Если вы прервали свой сон более чем на 41 минуту — это тоже признак нездорового сна.

Днем не стоит дремать более 100 минут (если вы нормально спите ночью). Это верно для взрослого человека, для пожилых людей показатели чуть иные. Для новорожденных (0−3 месяца) нормально спать 14−17 часов в сутки, младенцы (4−11) спят 12−15 чесов, дети 1−2 лет — 11−14, дошкольники 3−5 лет — 10−13, школьники 6−13 лет — 9−11, подростки 14−16 лет — 8−10, взрослые 18−64 лет — 7−9 часов, пожилые люди от 65 лет — 7−8 часов.

Индивидуально эти показатели могут отличаться в большую или меньшую стороны (но как правило не более чем на час).

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