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17:58 (мск), источник: Моя Планета

Специалисты перечислили признаки здорового сна

Американский Национальный фонд сна опубликовал первое руководство по качеству сна: документ содержит информацию о том, как быстро должен засыпать здоровый человек, как долго он должен спать и как эти показатели разнятся в зависимости от возраста.

Руководство подготовлено на основе изучения более 200 различных исследований о качестве сна.

Итак, признаками здорового сна являются (записывайте): человек спит как минимум 85% времени, проведенного в постели; человек засыпает в течение 30 минут или раньше; человек не просыпается более одного раза за ночь.

Если вы прервали свой сон более чем на 41 минуту — это тоже признак нездорового сна.

Днем не стоит дремать более 100 минут (если вы нормально спите ночью). Это верно для взрослого человека, для пожилых людей показатели чуть иные.

Для новорожденных (0−3 месяца) нормально спать 14−17 часов в сутки, младенцы (4−11) спят 12−15 чесов, дети 1−2 лет — 11−14, дошкольники 3−5 лет — 10−13, школьники 6−13 лет — 9−11, подростки 14−16 лет — 8−10, взрослые 18−64 лет — 7−9 часов, пожилые люди от 65 лет — 7−8 часов.

Индивидуально эти показатели могут отличаться в большую или меньшую стороны (но как правило не более чем на час).
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Далеко не все люди соответствуют этим критериям. Так, 27% американцев не могут заснуть в первые полчаса. В Британии от плохого сна страдает треть населения — врачи объясняют это стрессом, чрезмерным увлечением гаджетами и привычкой брать работу на дом.

Проблемы со сном чреваты увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, усталости, депрессии, а для пар, которые хотят завести ребенка — снижением фертильности.

Напомним, другое исследование показывает, что для крепкого сна супружеским парам нужно в конце дня обмениваться позитивными новостями.

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