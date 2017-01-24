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17:55 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые обнаружили «виагру для мозга»

Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили «виагру для мозга» — такой функцией обладает «гормон поцелуев» кисспептин, открытый в 1999 году.

Источник: AP 2016

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation.

Кисспептин вырабатывается организмом и стимулирует выработку веществ, связанных с размножением.

Исследование 29 гетеросексуальных молодых мужчин показало, что инъекции кисспептина усиливают реакцию мозга на сексуальные и романтические фотографии пар.

После инъекции МРТ показала рост активности в областях мозга, обычно активируемых сексуальным возбуждением и романтическим настроением. При этом на нейтральные изображения реакция не изменилась.

Ученые считают, что кисспептин может играть роль в стимуляции некоторых эмоций и реакций, приводящих к сексу и воспроизводству потомства, и рассчитывают на то, что его можно будет использовать для лечения психоэмоциональных расстройств. В дальнейшем они планируют провести аналогичное исследование как на мужчинах, так и на женщинах.

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