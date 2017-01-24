По Крыму поехали троллейбусы с автоматизированной системой оплаты

«С начала 2017 года реализуется первая очередь внедрения автоматизированной системы оплаты в общественном транспорте. В рамках первой очереди транспортные средства оснащаются мобильными терминалами оплаты (валидаторами) для учета наличных средств, которые платятся горожанами за проезд. Для работы в пилотном режиме в ГУП РК “Крымтроллейбус” передано пять валидаторов», — сообщили в Минтрансе.

Все передаваемые валидаторы содержат нормативно-справочную информацию для работы на любом маршруте перевозчика. Перечень и последовательность маршрутов, на которые выпускаются оснащенные автоматизированной системой транспортные средства, определяется непосредственно перевозчиком, добавили в профильном министерстве. В первую очередь оснащаются маршруты с зональным проездом, такие как троллейбусный маршрут № 21, а для городских перевозчиков приоритетными являются маршруты с высоким числом льготных пассажиров.

Также в Минтрансе сообщили, что МУП «Горавтотранс» получил всего 10 валидаторов. В дальнейшем планируется подключение к автоматизированной системе как городских маршрутов, так и пригородных и междугородних.

«Для обеспечения социальной функции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, Минтранс будет рекомендовать всем перевозчикам, в том числе и осуществляющим коммерческие перевозки, использовать оборудование АСОП на своих транспортных средствах. Это позволит вести персонифицированный учет фактически предоставленных гражданам мер социальной поддержки по льготному проезду на территории Республики», — подытожили в профильном министерстве.