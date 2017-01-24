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18:23 (мск), источник: «Ридус»

Жителей Нью-Йорка запугали ужасным пранком

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своём YouTube-канале видео с розыгрышем посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке.

Фильм
Звонки
2017 / США / 1 ч. 42 мин.
Rings
драмаужасы

Пранк приурочен к предстоящей премьере фильма ужасов «Звонки». В ролике посетители магазина общаются с продавцом-консультантом, который любезно помогает им выбрать телевизор.

На экранах демонстрируются рекламные ролики и трейлеры из фильмов. В какой то момент на всех телевизорах появляется рекламный трейлер предстоящего фильма ужасов.

Посетители не видят, как один из экранов быстро и незаметно выдвигается и оттуда вылезает Самара Морган — страшная девочка призрак из серии фильмов «Звонок».

Никто не смог сдержать паники и криков ужаса, кроме одного мужчины, который быстро распознал розыгрыш.

Премьера фильма в России состоится 2 февраля. Картина является продолжением фильма «Звонок» 2002 года.

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