Жителей Нью-Йорка запугали ужасным пранком
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своём
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своём
Пранк приурочен к предстоящей премьере фильма ужасов «Звонки». В ролике посетители магазина общаются с
На экранах демонстрируются рекламные ролики и трейлеры из фильмов. В какой то момент на всех телевизорах появляется рекламный трейлер предстоящего фильма ужасов.
Посетители не видят, как один из экранов быстро и незаметно выдвигается и оттуда вылезает Самара Морган — страшная девочка призрак из серии фильмов «Звонок».
Никто не смог сдержать паники и криков ужаса, кроме одного мужчины, который быстро распознал розыгрыш.
Премьера фильма в России состоится 2 февраля. Картина является продолжением фильма «Звонок» 2002 года.