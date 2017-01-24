Жителей Нью-Йорка запугали ужасным пранком

Пранк приурочен к предстоящей премьере фильма ужасов «Звонки». В ролике посетители магазина общаются с продавцом-консультантом, который любезно помогает им выбрать телевизор.

На экранах демонстрируются рекламные ролики и трейлеры из фильмов. В какой то момент на всех телевизорах появляется рекламный трейлер предстоящего фильма ужасов.