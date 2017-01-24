Школьный роман с учителем: как распознать и что делать
«Медуза» написала о домогательствах по отношению к ученикам в одной из московских школ. Психологи и юрист рассказали ТАСС, как можно помочь ребенку, оказавшемуся в подобной ситуации.
«Медуза» написала о домогательствах по отношению к ученикам в одной из московских школ. Психологи и юрист рассказали ТАСС, как можно помочь ребенку, оказавшемуся в подобной ситуации.
В московской школе разразился сексуальный скандал — второй за последние полгода. В сентябре прошлого года широко обсуждалась школа № 57, тогда выяснилось, что один из учителей систематически и на протяжении многих лет заводил романы со школьницами. Впоследствии было возбуждено уголовное дело.
В январе
Психологи утверждают: даже если ваш ребенок хотел отношений с учителем сам, такой роман не пройдет для его психики бесследно. ТАСС поговорил с экспертами о двух сторонах подобных историй — психологической и юридической.
«Многие родители думают: «С моим ребенком такого не будет»
Комментируют Анна Портнова, главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, и Анна Соловьева, психолог, руководитель благотворительного фонда «Защита детей от насилия».
Какие дети находятся в зоне риска?
В первую очередь в качестве жертв выбирают детей, не защищенных родителями. Ведь у учителя много возможностей узнать, как живет его ученик. И речь не только о неблагополучных семьях, но и о семьях, где родители слишком заняты собой и не уделяют много внимания детям.
Вторая категория —
Что в поведении учителя должно вызвать подозрения?
Анна Портнова предостерегает: не стоит в каждом
Что в поведении ребенка должно вас насторожить?
Настораживать должно любое изменение в поведении. Если ваш ребенок вдруг стал замкнутым, подавленным, задумчивым, это повод попытаться вывести его на разговор. Можно даже сходить в школу и поговорить с учителями, но обязательно согласовать свой визит с сыном или дочерью. Но главное — родителям нужно поддерживать с подростком контакт, строить отношения так, чтобы он не боялся поделиться.
Дети, которые попадают в подобные ситуации, часто не рассказывают об этом, потому что боятся осуждений в духе "сам виноват, зачем ты так себя вел.
Почему часто выясняется, что много лет «все обо всем знали», но молчали?
Часто родители и учителя верят, что рассказы о романах — это слухи, что педагога просто оклеветали. «Многие родители думают: «С моим ребенком такого не будет, это только с
А если это любовь?
Если вашей дочери 16, она вполне может говорить, что учитель — любовь всей ее жизни. Даже если он женат десять лет, растит троих детей и регулярно меняет любовниц. Романтическая любовь ученицы к педагогу — нормальное явление. «Но учитель не вправе ею пользоваться, — говорит Анна Соловьева. — А если ему кажется, что он тоже влюблен, честнее дождаться совершеннолетия девушки». И то, что у многих современных девушек в 16 лет уже есть опыт общения с противоположным полом (в том числе и сексуальный), дела не меняет. Потому что ровеснику отказать гораздо проще, чем учителю — человеку авторитетному.
Внимание педагога может быть приятно и повысить самооценку девочки. Но это не значит, что ей захочется с ним секса.
«Первое, что должен сделать ребенок, — рассказать родным»
Тимур Маршани, юрист Московской коллегии адвокатов, прокомментировал подобные ситуации в целом и скандал вокруг «Лиги школ» в частности.
Как ребенку пожаловаться на правонарушение?
Первое, что должен сделать ребенок, — рассказать родным. Если никого нет, можно самому пойти в полицию и сообщить о преступлении. Уже там с ребенком будет работать психолог. Главное — не делать это достоянием гласности, потому что может начаться травля со стороны сверстников.
Какое наказание предусмотрено для нарушителей?
Истек ли срок давности?
Особо тяжкое преступление — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По нему срок давности составляет 15 лет. Поэтому особенно важно, чтобы правоохранители выяснили возраст пострадавших на момент преступления и точное время совершения.
Можно ли пожаловаться на коллектив, если все были в курсе, но не сообщали в органы?
Можно привлечь лишь за оставление в опасности и преступное бездействие: если доказать, что взрослый знал, что в конкретное время в конкретном помещении ребенок подвергается насилию, и никак не отреагировал. Однако преступление небольшой тяжести, и по нему сроки давности истекли.
Бэлла Волкова, Ольга Махмутова