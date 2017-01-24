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18:04 (мск), источник: Actualitati.md

В столичных детсадах детей продолжают кормить запрещенными продуктами

Замминистра здравоохранения Алена Сербуленко заявила, что несмотря на то, что Минздрав запретил ряд продовольственных продуктов, они до сих пор встречаются в детском меню в образовательных учреждениях.

Источник: Actualitati.md

«Продолжают использовать переработанное мясо, печенье с маргарином, по-прежнему в меню отсутствуют свежие фрукты и овощи», — подчеркнула чиновница.

На этой неделе был представлен список фирм, которые будут поставлять продовольственные продукты в детсады Кишинева. По словам представителей Минздрава, они продолжат поставку продуктов, не рекомендованных детям, среди которых масло жирностью 72%, 15%-ная сметана, консервированные томаты, горошек и прочее. В меню до сих пор отсутствуют свежие овощи и фрукты, необходимые для здорового питания.

Тендеры на поставку продовольствия в детские сады прошли в конце 2016 года, и уже определен список фирм, которые будут привозить продукты. Сотрудники примэрии утверждают, что среди компаний нет тех, чтобы были замешаны в скандале с испорченными продуктами. Однако по данным Национального антикоррупционного центра, среди поставщиков все еще значится фирма Lovis Angro SRL. Однако и.о. главы генерального управления образования Кишинева Александр Фляш утверждает, что контракт с фирмой был разорван в начале января 2017-го.

Ниже приводим полный список компаний, которые будут осуществлять поставку продуктов в детские сады Кишинева.

В дошкольные учреждения столичного сектора Рышкановка тендеры на поставку продовольствия на общую сумму в 10 миллионов 507 тысяч 360 леев выиграли компании: Amager-Com SRL, Olium Gogu SRL, Casa de Comerţ VITA SRL, ADRIKA SRL, Prodagrotrade SRL, Carnprodlux SRL, Fabricade Unt din FloreştiSA и Lovis Angro SRL.

На Чеканах победителями тендера на поставку продуктов на сумму в 9 миллионов 842 тысяч 420 леев оказались SRL, Adrika; SRL, Serviabil; SRL, AmagerCom; Casa de Comerţ, VITASRL; SRL, Nipetgal; SRL, Rogob; SRL, Prodagrotrade; SRL, Olium Gogu; SRL, Axedum și SRL, Diancol.

В столичном секторе Центр в тендере на поставку продуктов на сумму 6 миллионов 780 тысяч 054 лея стали SRL, Amager-Com; SRL, Baguette; SRL, Carnprodlux; SRL, Credoprim; SA, Franzeluța; SRL Nipetgal CP, PanifcoopStrășeni și SRL, CasadecomerțVita .

Буюканское управление образования заключило контракты на поставку продуктов на сумму в 10 миллионов 240 тысяч 023 лея с компаниями SRL Franzeluța; SRL Rogob; SRL Prodagrotrade; SRL Nipetgal; SRL Axedum; SRL Amager-Com; SRL Vladalina; SRL Lapmol; SRL Credoprimși SRL CasadeComerțVita.

Согласно контрактам, на сумму в 19 миллионов 481 тысячу 567 леев, в детские сады, расположенные на Ботанике, продовольствие будут поставлять .S.A.P BucuriaEl; .I. DasticMihail; .C.P. PanifcoopStrășeni; .C.S Lapmol S.R.L. ; S.R.L. Prodagrotrade; S.R.L. OliumGogu; F.P.C Rogob S.R.L. ; S.R.L. Axedum; S.R.L. PremiumProd; S.R.L. Adrika; S.R.L. Credoprim; S.R.L. AmagerCom șiCasadeComerț Vita.

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