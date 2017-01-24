Россиянин победил в конкурсе гуманистической фотографии

В конкурсе, который проводится уже в 20-й раз, приняли участие 270 фотографов из 45 стран, на конкурсе были представлены более двух тысяч работ.

Свой проект Сергей делал почти два месяца — в Санкт-Петербургском детском хосписе. Из пяти детей, фотографии которых были представлены на конкурсе, умерли уже четверо. «Хосписов много, я много где был. Но Санкт-Петербургский детский хоспис — место уникальное. Это единственное заведение в России, которое обеспечивает полную паллиативную помощь детям: им обеспечивают медицинскую, социальную, религиозную поддержку, помогают там и родителям. Мне казалось важным рассказать об этом. Может быть, родители смертельно больных детей смогут обратиться в это место», — рассказывает в беседе с корреспондентом РИА Новости Сергей Строителев. «Понимают ли дети, что умирают? Думаю, нет», — говорит он.

Работа фотографа Сергея Строителева, участника конкурса гуманистической фотографии имени Луиса Вальтуэнья.

Строителев признается, что крайне тяжело было видеть родителей, общаться с ними. «Мы проводили много времени вместе, родители со мной разговаривали, им хотелось выговориться, что-то рассказать, поделиться. И еще непредсказуемость. Там дети умирают. И они могут себя странно вести. Одна девочка взяла мой телефон и разбила его о пол. Конечно, никакой обиды нет. Но там происходят абсолютно непредсказуемые вещи. Самое сложное началось потом. Когда я узнавал, что умер ребенок», — говорит фотограф.

Свой проект Сергей назвал «Дом света». «Очень много фотографов, которые снимают в хосписах, снимают в “черной” манере, с какими-то тенями, очень темные фотографии. Я увидел немного другое. Я увидел дом света, дворец света для детей, которые умирают. Я просто переэкспонировал фотографии уже во время съемки, то есть я их делал светлее. Мне показалось, что это место — оно про свет, доброту, милосердие», — делится фотограф.

Когда умирает ребенок, в «грустной комнате» хосписа зажигается свеча. Это одна и та же свеча, которую вновь зажигают после смерти ребенка. Сергей говорит, что снимки этой свечи он не стал включать в серию — было тяжело.

Работа фотографа Сергея Строителева, участника конкурса гуманистической фотографии имени Луиса Вальтуэнья.

Сергей Строителев уже не первый раз выигрывает конкурсы, в том числе международные. До этого были победы в международных конкурсах в этнической фотографии, в travel-фотографии. Но победа в конкурсе, который проводит ассоциация «Врачи мира», для него особенная. Это первый конкурс в области гуманитарной фотографии, который он выиграл. Именно социальные темы, права человека, жизнь людей, их проблемы наиболее интересуют фотографа.

«Я снимаю, в основном, социальные темы, социальные проблемы, людей в сложных ситуациях, и выиграть этот конкурс для меня очень важно», — говорит Сергей.

Строителев снимал и для агентства РИА Новости. Это серия фотографий последствий землетрясения в Непале и цикл, посвященный беженцам. «Я снимал беженцев — в Германии, Венгрии, Австрии. Потом я решил, что надо снимать по тому пути, по которому идут беженцы. Полетел в Турцию и прошел весь путь заново: Балканы, Греция. Это заняло порядка 30 дней — примерное время, которое занимает у сирийской семьи дойти из Сирии до Германии», — рассказывает Сергей.

Он много снимает в России. «В нашей стране много социальных проблем, бездонный ящик. К сожалению. Должны быть люди, которые это будут снимать, и люди, которые будут смотреть», — говорит он.

Работа фотографа Сергея Строителева, участника конкурса гуманистической фотографии имени Луиса Вальтуэнья.

Сергей должен решить, на какой именно проект он хочет потратить деньги, которые получит как победитель конкурса. Возможно, это будут беженцы в Греции. «У меня все проекты разные, нет определенной стилистики. Я считаю, что любую тему, даже самую избитую, можно снять уникально, не просто документировать, а что-то придумать. В России я собираюсь снимать 28-летнюю женщину из Питера, которая усыновила 15-летнего мальчика с несколькими диагнозами. Это очень тяжелый ребенок, он ее бьет. Бьет не по своей воле, это болезнь. Ее жизнь крутится вокруг него — у нее нет отношений, друзей. При этом у нее два высших образования, она очень симпатичная. Я хочу понять, зачем она это сделала. Хотелось бы это понять через фотографию и донести до других людей. Потому что это какое-то высшее милосердие», — говорит он.

Премии конкурса имени Луиса Вальтуэнья также получили испанский фотограф Сесар Пастор Кастро с серией фотографий о семилетнем ребенке, больным синдром Гурлера, аргентинец Пабло Пиовано с серией фотографий о последствиях использования в его стране методов генетической инженерии в сельском хозяйстве, немец Тоби Биндер, снявший серию о детях-беженцах, оказавшихся в Германии.

Конкурс посвящен деятельности гуманитарных организаций и проводится в память о Луисе Валтуэнья, Флорс Сирера, Мануэле Мадрасо и Мерседес Наварро — сотрудниках гуманитарных организаций, убитых в Руанде в 1997 и в Боснии в 1995 годах. Конкурсные фотографии должны быть посвящены одной из следующих тем: гуманитарная деятельность, международное сотрудничество и социальное неравноправие, нарушения прав человека, вооруженные конфликты, стихийные бедствия, проблемы беженцев и иммигрантов, социально уязвимые группы населения.