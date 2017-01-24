Археологи рассказали про тайны цивилизации майя

По мнению ученых, кризис древней цивилизации наступал во втором и девятом веках нашей эры. Природа и существование первого перелома, случившегося в доклассический период истории майя, ранее были во многом не поняты учеными.

Специалистам удалось разработать уточненную модель, описывающую хронологию древней цивилизации. В ее основе, по мнению ученых, лежат волны коллапса, появление которых обусловлено политической нестабильностью и войнами.

К таким выводам ученые пришли, изучив радиоуглеродный анализ артефактов, которые обнаружили в одном из городов современной Гватемалы.

Напомним, в Шотландии археологи нашли древнюю крепость, построенную в 600 году н.э.