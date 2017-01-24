В честь Северуса Снейпа назвали краба
Ученые назвали краба в честь профессора Северуса Снейпа — героя серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, сообщает National Geographic.
Ученые назвали краба в честь профессора Северуса Снейпа — героя серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, сообщает National Geographic.
Ракообразное будет носить имя Harryplax severus.
Название краба с
После его смерти коллекция перешла Густаву Паулау, который передал образцы специалистам по биологии в Сингапуре для изучения. Уже они выяснили, что два экземпляра принадлежат новому виду, который ранее встречался в Тихом океане.
Напомним, ранее в честь Трампа назвали похожую на него моль.