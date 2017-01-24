Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Трамп отменил указ Обамы об абортах
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
22«Облик перемен»
22Вечное сияние Джима Керри
18:37 (мск), источник: РБК - Украина

В честь Северуса Снейпа назвали краба

Ученые назвали краба в честь профессора Северуса Снейпа — героя серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, сообщает National Geographic.

Ракообразное будет носить имя Harryplax severus.

Название краба с бледно-желтым панцирем соединяет в себе не только имя персонажа книги, но и биолога Гарри Конли, который и обнаружил новый вид в 1998 и 2001 годах.

После его смерти коллекция перешла Густаву Паулау, который передал образцы специалистам по биологии в Сингапуре для изучения. Уже они выяснили, что два экземпляра принадлежат новому виду, который ранее встречался в Тихом океане.

Напомним, ранее в честь Трампа назвали похожую на него моль.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
NYT: Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора ФБР
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Как сделать тесную квартиру комфортной?
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь