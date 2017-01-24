В честь Северуса Снейпа назвали краба

Ракообразное будет носить имя Harryplax severus.

Название краба с бледно-желтым панцирем соединяет в себе не только имя персонажа книги, но и биолога Гарри Конли, который и обнаружил новый вид в 1998 и 2001 годах.

После его смерти коллекция перешла Густаву Паулау, который передал образцы специалистам по биологии в Сингапуре для изучения. Уже они выяснили, что два экземпляра принадлежат новому виду, который ранее встречался в Тихом океане.

Напомним, ранее в честь Трампа назвали похожую на него моль.